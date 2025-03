Nuovo asilo di Ortovero, Vaccareza: “Complimenti a sindaco e amministrazione, un grande risultato”

Ortovero. E’ stata Ortovero la seconda tappa della giornata del consigliere regionale Angelo Vaccarezza. L’esponente forzista ha incontrato il sindaco Osvaldo Geddo.

“Il Comune ha ottenuto il via libera per la realizzazione di un nuovo asilo nido, una nuova struttura da 40 posti che sorgerà nella frazione Pogli, sul sedime di una vecchia scuola elementare, successivamente trasformata in centro di aggregazione – ricorda Vaccarezza – I lavori, dal valore di 960 mila euro, sono finanziati nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’ – Nuovo piano asili 2024, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

“L’opera sarà realizzata dalla ditta Ecoedile srl del Gruppo Verus di Magliolo, che svolgerà l’intervento di demolizione del vecchio edificio e successivamente l’edificazione dell’asilo nido, per una superficie di circa 300 metri quadri su un unico pian terreno. Complimenti al sindaco, all’amministrazione e agli uffici competenti che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande risultato”.