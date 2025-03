Pietra Ligure. Una nuova ambulanza per la pubblica assistenza di Pietra Soccorso, donata grazie ai fondi raccolti in occasione dell’evento “Pietra su Pietra” e grazie ai volontari della parrocchia del Soccorso.

Sarà presentata e inaugurata ufficialmente domenica 30 marzo, alle ore 12:00, al termine della Santa Messa in largo Gobetti, di fronte alla chiesa.

Il nuovo mezzo sanitario, che sarà al servizio degli interventi che Pietra Soccorso, sarà benedetta da Fra Girolamo in una cerimonia che vedrà la presenza della comunità parrocchiale e non solo.

A fine settembre scorso, grazie alla cena solidale che si è svolta nel prato del Santuario di Nostra Signora del Soccorso, sono stati raccolti 25mila euro, donati, appunto, per l’acquisto della nuova ambulanza. A questa cifra, la solidarietà della parrocchia del Soccorso ha aggiunto altre 16 mila e 300 euro, per un totale di oltre 41 mila euro.

“Invitiamo tutti a partecipare domenica prossima all’inaugurazione di questa nuova e importante ambulanza in dotazione alla nostra pubblica assistenza. Dopo la messa è prevista la benedizione e a seguire un momento conviviale di condivisione da vivere assieme” ha detto Fra Girolamo della parrocchia del Soccorso.

guarda tutte le foto 8



Nuova ambulanza per Pietra Soccorso

“Siamo davvero felici di poter inaugurare un mezzo all’avanguardia nel trasporto e nell’assistenza sanitaria per la popolazione del nostro comprensorio” ha aggiunto il vice presidente e socio fondatore di Pietra Soccorso Alessandro Cucci. “Un grazie a tutti quanti hanno contributo per consentirci l’acquisto della nuova ambulanza, ora a disposizione dei militi e dei nostri volontari”.

“Un ringraziamento al sindaco Luigi De Vincenzi per l’iniziativa della cena solidale e ai parrocchiani che hanno dato il loro fondamentale sostegno, così come a tutti i pietresi che ci hanno aiutato per realizzare un obiettivo importante e che ci permetterà di svolgere ancora meglio il nostro servizio” ha concluso il vice presidente Cucci.