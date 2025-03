Nolese, un turno di squalifica al “Mazzucco” dopo i fatti contro la Veloce: ammenda ridotta per la collaborazione dei dirigenti biancorossi

Noli. In occasione di Nolese-Veloce, valevole per la sedicesima giornata del Girone “B” di Seconda Categoria e terminata 1-0 in favore dei granata, c’è stata una situazione di grande bagarre dopo la rete decisiva di Bruzzone tra spalti e campo. Addirittura un oggetto (identificato successivamente come una bottiglia) ha colpito mister Ghione, come confermato nel post partita. Dei brutti episodi che vanno a rovinare la bellezza delle domeniche sportive. Era atteso quindi il comunicato del Giudice Sportivo a stabilire le relative sanzioni, che è arrivato: un turno di squalifica al “Mazzucco” e un’ammenda di 50€ alla società biancorossa, ridotta per il comportamento collaborativo dei dirigenti della Nolese per riportare l’ordine per gli ultimi minuti di partita.

Il comunicato:

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA

AMMENDA € 50,00

Al momento della segnatura del vantaggio per la società Veloce, tifosi della Nolese lanciavano dalle tribune oggetti in campo contro i giocatori della società Veloce.

Una bottiglietta d’acqua piena colpiva in testa l’allenatore della società Veloce. Il pubblico di casa minacciava di morte i giocatori avversari che erano anche obiettivo di sputi dagli spalti. La gara doveva essere sospesa per cinque minuti.

Ammenda ridotta per il comportamento tenuto dai dirigenti della Nolese che si sono attivati fattivamente per riportare la calma sul terreno di gioco.