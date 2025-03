Nolese K.O. contro la Veloce. Cavaliere: “Il numero di falli loro è stato vergognoso, ho quattro giocatori con i segni dei tacchetti”

Una Nolese avvelenata quella che esce sconfitta 1 a 0 dal big match contro la Veloce. Le due squadre erano appaiate in classifica e ora i granata sono a +3 sui biancorossi. Ma alla formazione di casa non è andato giù il calcio di rigore assegnato all’89’ poi trasformato da Roman Bruzzone. L’allenatore Luigi Cavaliere punta il dito contro la condotta della squadra avversaria parlando di un numero di falli eccessivo e di gesti irriguardosi verso la tribuna da parte di alcuni componenti della panchina ospite. Diversi momenti di tensione e capannelli di giocatori/dirigenti in campo hanno infatti tinto negativamente quello che sulla carta sarebbe dovuto essere un bello spot per la Seconda Categoria.

Cavaliere evidenzia come i suoi abbiamo provato a giocare e sciupato le occasioni, anche alla scadere subito dopo l’1 a 0 ospite: “Abbiamo avuto tre palle goal. Ci è stato impedito di giocare a calcio dai loro continui falli, ne ho contati 89. E’ stata una cosa vergognosa. Chiedo scusa da parte della società per il pubblico oltre le righe ma non è bello vedere quattro giocatori della panchina alzarsi per fare gestacci alla tribuna. Ho cercato di tenere i miei per quanto ho potuto nelle mischie che ci sono state. Non mi sono sentito tutelato, ho quattro giocatori con segni dei tacchetti sulle gambe. Noi abbiamo provato a giocare. Il nostro portiere ha fatto una sola parata. Abbiamo sciupato l’1 a 1 clamorosamente. Ha vinto l’esperienza”.

“Non ci siamo espressi ai nostri livelli solito ma abbiamo giocato a calcio – prosegue -. Il nostro percorso va avanti. Dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Non mi piace lamentarmi ma tutti hanno visto. Mi piacerebbe che qualcuno che si era lamentato in precedenza si esprimesse adesso. Ma non lo ammetterà mai. Dobbiamo divertirci, non mi piace quando succede così. Dovevamo essere più intelligenti a gestire determinate situazioni”. Il riferimento, decisamente poco velato, è alle parole del presidente della Veloce Sanguineti dopo il match dell’andata (qui l’articolo).

Un campionato con tante pretendenti visto che tre punti dietro alla capolista Veloce non c’è solo la Nolese ma anche Priamar Liguria e Virtus Don Bosco (qui la classifica): “Ci sono alcune sorprese, tutte le squadre sono agguerrite. Dobbiamo essere bravi a voltare pagina. Lo faremo tranquillamente. Noi il campionato è come se lo avessimo già vinto. Saremmo a pari punti senza la penalizzazione. Dobbiamo metterci in testa che siamo bravi”.