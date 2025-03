Noleggio a lungo termine auto aziendali: come funziona

Se si sta pensando a una soluzione pratica e flessibile per la mobilità della propria impresa, il noleggio a lungo termine delle auto aziendali potrebbe essere una scelta interessante e lungimirante.

Si tratta di un’opzione che si basa su una formula molto semplice e conveniente e proprio per questo sempre più aziende la considerano un’alternativa all’acquisto o al leasing. Vediamo insieme quindi come funziona.

Come funziona il noleggio a lungo termine per le aziende

Il noleggio a lungo termine aziendale è un contratto che permette di utilizzare uno o più veicoli senza doverne diventare proprietari. In pratica, si paga un canone mensile fisso per un periodo variabile – di solito da 24 a 60 mesi – che copre l’uso del mezzo e include diversi servizi. L’importo della rata dipende principalmente da durata, chilometraggio annuo, modello di auto e opzioni aggiuntive scelte.

Uno dei grandi vantaggi di questa formula è la chiarezza dei costi: il canone comprende solitamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e la gestione dei sinistri e l’assicurazione (sia RCA sia polizze accessorie). In questo modo, non si avranno più sorprese legate a spese impreviste o ritardi burocratici e sarà possibile pianificare il budget con maggiore tranquillità.

Un altro aspetto interessante riguarda il chilometraggio, da decidere durante la stesura del contratto: se si superano i limiti previsti, si pagherà un costo aggiuntivo in base a una tariffa al chilometro, ovviamente prestabilita di comune accordo.

Perché sempre più aziende scelgono il NLT

Le aziende apprezzano il noleggio a lungo termine perché è una soluzione che non richiede di bloccare capitali ingenti: non bisogna versare anticipi elevati, né sostenere i costi di un acquisto. Inoltre, la gestione delle pratiche burocratiche, delle scadenze e degli obblighi amministrativi resta in capo alla società di noleggio, liberando tempo e risorse interne.

A tutto questo si aggiunge anche il vantaggio di avere un’intera flotta composta da veicoli sempre in ottime condizioni: la manutenzione inclusa, eventuali riparazioni o interventi per usura non incidono sul bilancio dell’azienda e, alla fine del contratto, non si ha il problema di rivendere l’auto, un bene che inevitabilmente subisce svalutazione nel corso del tempo.

Se l’azienda necessita infatti di cambiare modello o passare a una flotta diversa, può semplicemente stipulare un nuovo contratto, contando su tariffe personalizzate e flessibili a seconda dei bisogni.

Detrazioni fiscali e deducibilità: il NLT ha vantaggi anche fiscali

Un altro motivo per cui il noleggio a lungo termine è così popolare tra le imprese è la convenienza fiscale.

Partiamo dalla detrazione IVA: per i veicoli aziendali, infatti, l’IVA è detraibile al 40% per uso non esclusivamente strumentale, mentre per uso esclusivamente aziendale la detrazione può arrivare al 100%.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda la deducibilità dei costi: 100% se l’uso è esclusivamente aziendale, ma la quota di deducibilità scende al 70% se l’uso è promiscuo (aziendale e personale). Infine, se l’uso è non strumentale, la deducibilità scende al 20%, con un limite di 3.615,20 €.

Gli agenti di commercio possono dedurre l’80% dei costi, fino a un massimo di 5.164,57 €, con una detrazione IVA fino al 100%.

Infine, dal 2025, la tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo varia in base al tipo di alimentazione del veicolo:

Auto elettriche : 10% del costo chilometrico;

: 10% del costo chilometrico; Auto ibride plug-in : 20% del costo chilometrico;

: 20% del costo chilometrico; Auto a benzina e diesel: 50% (160-190 g/km di CO2) o 60% (> 190 g/km di CO2) del costo chilometrico.

Grazie a queste agevolazioni, moltissime aziende (dalle piccole imprese ai grandi gruppi) stanno trovando nel noleggio a lungo termine un’opzione particolarmente vantaggiosa.