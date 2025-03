No, gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore non sono rimasti bloccati sulla ISS

Sono ormai settimane, se non mesi, che seguiamo sulla stampa nazionale ed internazionale il tormentone riguardo il presunto salvataggio da parte di SpaceX degli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, erroneamente etichettati come bloccati a bordo della stazione spaziale internazionale (ISS). Cerchiamo di capire insieme perché questa narrazione è sbagliata, e perché è stata colta l’occasione di strumentalizzare questa falsa notizia per motivi politici e di pura propaganda.

Partiamo dall’inizio: Suni Williams e Butch Wilmore sono due astronauti della NASA di lungo corso, la prima, classe ‘65, dopo aver accumulato più di 3000 ore di volo su 30 aeromobili diversi con la divisa della US Navy, è stata selezionata nel 1998 per sottoporsi all’addestramento come astronauta e nel corso della sua carriera ha collezionato ben 7 missioni nello spazio, salendo a bordo degli Space Shuttle, delle navicelle Soyuz e facendo parte dell’equipaggio della ISS per svariate volte, compiendo anche delle EVA (extra-vehicular activity, o come vengono più comunemente chiamate “passeggiate spaziali”). Butch Wilmore, classe ’62, anche lui orgoglio della marina a stelle e strisce, è un pilota collaudatore, un uomo che si è seduto ai comandi di aerei come l’FA-18, ha partecipato a Desert Storm ed in generale ha collezionato 7000 ore di volo e 663 appontaggi sulle portaerei. Nel 2000 viene selezionato per l’addestramento come astronauta ed anche lui sale a bordo di Space Shuttle e Soyuz, facendo parte per due volte dell’equipaggio della ISS.

Questa premessa ci rende chiara una cosa: due professionisti del genere sono altamente addestrati a praticamente ogni tipo di evenienza, sono dei veterani dello spazio e sanno perfettamente mettere in conto che nelle missioni a cui partecipano non sempre tutto va come programmato.

Ma facciamo un ulteriore passo avanti. Tra il 2010 ed il 2014, la NASA ha portato avanti diverse fasi del Commercial Crew Development (CCDev), un programma che mirava a sopperire ad una grave mancanza: l’assenza di un veicolo “occidentale” per portare astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Delle svariate decine di aziende che parteciparono al programma, alla fine i veicoli selezionati furono la capsula Dragon di SpaceX e la Starliner di Boeing, che hanno effettuato il loro primo test nel 2019. La storia della capsula Starliner ha sin dall’inizio mostrato alcune problematiche: durante un test di annullamento della missione il set di paracadute che devono rallentare la discesa della capsula non si è completamente dispiegato (se ne sono aperti solo due su tre) e durante il primo volo orbitale, un bug al software di controllo volo (ed all’orologio di missione) ha rischiato di far perdere la capsula, oltre a causare potenzialmente un impatto con il modulo di servizio al momento del distacco. Questo problema ha costretto la Boeing ad annullare l’attracco automatizzato alla ISS, mettendo la capsula in un’orbita sicura per poi farla rientrare una volta corretti i problemi.

Ma veniamo al 2024, quando gli astronauti designati per la missione “Boeing Crewed Flight Test” Suni Williams e Butch Wilmore partono dalla rampa 41 di Cape Canaveral, con la capsula Calypso (in onore della nave di Jacques-Yves Cousteau) spinta dal vettore Atlas V. Il lancio era già stato precedentemente rinviato a causa di una valvola difettosa, oltre ad una perdita di elio negli RCS (Reaction Control System, ossia i motori che consentono le manovre, come ad esempio l’attracco alla stazione spaziale). Durante le procedure di avvicinamento alla ISS sui 28 propulsori dedicati, cinque hanno dato problemi causando l’annullamento dell’attracco. Per quattro propulsori, l’equipaggio è riuscito ad effettuare un riavvio, consentendo quindi l’attracco il 7 giugno 2024. Il quinto propulsore ed una valvola difettosa per l’erogazione dell’ossigeno hanno continuato a dare problemi, per i quali nessuna causa è stata scoperta dall’equipaggio o dal controllo missione.

Oltre a questi problemi, delle ulteriori perdite di elio causate probabilmente da guarnizioni difettose hanno portato la NASA a decidere di far rientrare la capsula senza gli astronauti a bordo effettuando una modifica del software di volo per consentirle il rientro automatizzato. I due astronauti sarebbero quindi rimasti otto mesi in più a bordo della ISS, con una modifica dell’equipaggio della missione Crew-9 di SpaceX che allo stesso tempo era stata posticipata per consentire lo sgancio di Starliner ed il rientro, prima di rimpiazzarla con la capsula Dragon.

A questo punto della storia, siamo ad agosto 2024 e la capsula Starliner è stata progettata per poter rimanere attraccata dai 45 ai 90 giorni, con le batterie di bordo, secondo i tecnici di Boeing. Sino a quel punto quindi, considerando che Williams e Wilmore stavano già effettuando attività scientifiche e di test a bordo della ISS, parlare di astronauti bloccati è completamente errato. Tra l’altro, l’addestramento degli astronauti aveva già previsto una eventuale permanenza protratta nel tempo, tanto è vero che durante i mesi a bordo della stazione spaziale, i due hanno effettuato anche due EVA, attività che di certo non si “improvvisano” con astronauti eventualmente bloccati.

Finalmente il 6 settembre, Calypso ha effettuato le manovre di undocking dalla ISS, rientrando nell’atmosfera regolarmente il 7 settembre ed atterrando nel New Mexico alle prime ore del mattino, senza manifestare problemi.

Ma veniamo a Crew-9. L’equipaggio iniziale era composto da Zena Cardman come Comandante, Nick Hague come pilota ed i due specialisti di missione Stephanie Wilson ed Alexsandr Gorbunov (Roscosmos). La NASA ha deciso di modificare l’equipaggio, facendo partire la Dragon “Freedom” con solo due membri dell’equipaggio (Hague e Gorbunov) ed integrando Williams e Wilmore a tutti gli effetti come sostituti e membri della Crew-9 da quel momento fino al rientro.

Ma da dove nasce l’equivoco sulla narrazione degli astronauti bloccati? Sicuramente una parte delle cause sono da attribuire alla complessità della situazione, a problemi di comunicazione tra le parti coinvolte e la stampa, ma di sicuro anche la campagna elettorale negli USA ha trovato terreno fertile per fare in modo che Trump additasse l’amministrazione uscente di Biden, responsabile, secondo il tycoon di aver abbandonato gli astronauti (i quali invece hanno detto più volte di essere addestrati all’evenienza e felici di allungare la permanenza in orbita). Trump aveva tra l’altro chiesto a Musk, nel gennaio 2025, di riportare sulla Terra il più presto possibile i due astronauti, causando un certo imbarazzo alla NASA che aveva già da mesi pianificato il rientro e le operazioni annesse.

A questo caos di informazioni si è aggiunta anche la lite tra Musk e Andreas Mogensen, astronauta danese dell’ESA, che ha tacciato il miliardario patron di Tesla e SpaceX, di essere un bugiardo in seguito alla sua affermazione di aver offerto sei mesi prima aiuto a Biden per inviare una Dragon a prendere i due astronauti e che Biden ha rifiutato per motivi politici. Di questa offerta non v’è traccia alcuna, come hanno recentemente anche confermato gli astronauti e la NASA e non vi sono ragioni per credere che la permanenza allungata sia stata causata dalla politica. Anzi, in una intervista di inizio marzo, Williams e Wilmore si sono sfilati dalla polemica, lasciando intendere che capiscono il gioco delle parti, ma che con la tematica spaziale c’entra veramente molto poco.

Possiamo quindi finalmente fugare ogni dubbio: gli astronauti non sono mai stati in pericolo immediato né bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, visto che tra l’altro erano disponibili sia la capsula Dragon (alla quale son stati aggiunti due sedili in più per Suni e Butch) attraccata e la Soyuz MS-25. Come, tra l’altro, testimonia la missione Crew-10 con la capsula Endurance, rimandata per problemi alle batterie e partita solo il 14 marzo, nessuno quando si parla di spazio, è immune a problemi, imprevisti e guasti. La rocket science è una delle materie più complesse e difficili al mondo ed il miglior modo per affrontarli e tentare di prevederli per quanto possibile ed addestrarsi duramente. Il resto dipende dal punto di vista di chi racconta gli eventi ed eventualmente dagli interessi in gioco, in un momento della nostra storia in cui i protagonisti non sono più i due grandi attori storici (NASA e Roscosmos), ma una costellazione di aziende private e concorrenti che ovviamente fanno della comunicazione un’arma preziosa nella corsa allo spazio.

