Museo della Ceramica di Savona: a marzo una vera primavera di eventi

Savona. Il Museo della Ceramica inaugura un marzo denso di appuntamenti, con un calendario pensato per i tanti pubblici che ogni giorno animano i suoi spazi. Protagonista fino al 30 marzo sarà “BAJ. Baj chez Baj” la mostra diffusa dedicata all’anarchico artista milanese Enrico Baj, in scena da ottobre tra il museo savonese e le due sedi del MuDA – Museo Diffuso Albissola (Casa Museo Jorn e Centro Esposizioni).

Il calendario degli eventi

Sabato 8 marzo (ore 16): visita guidata a Casa Museo Jorn (Albissola Marina) e alla selezione di opere di Baj inserite nella splendida cornice della villa dell’artista danese Asger Jorn.

Sabato 22 marzo (ore 16): tour speciale al Museo della Ceramica per scoprire le diverse sezioni della mostra, disseminate in tutto il museo.

A partire da lunedì 17 marzo (dalle 9 alle 10): prende il via l’iniziativa Yoga in Museo, in collaborazione con l’artista e insegnante yoga Silvia Celeste Calcagno – Sāvītrī Devī Dāsī. Ogni lunedì, le sale espositive del museo si trasformeranno in uno spazio di meditazione e benessere adatto a tutti, dai principianti agli utenti esperti.

Martedì 18 marzo (ore 18.30): inaugurazione del nuovo allestimento del Ristorante BINO, al Piano Zero del museo, e anticipazione del menù primaverile dello chef Gianfranco Rossino. Ad esporre le sue opere l’artista albisolese Beltra che propone la mostra Like a Virgin, una celebrazione della primavera con opere a parete a tema floreale. Inoltre, l’artista farà un omaggio alla Madonna della Misericordia, patrona di Savona, con una serie di sculture in ceramica dedicate all’iconica apparizione savonese al Beato Botta. A seguire, il Ristorante BINO propone una cena dal titolo

“Anticipazione della Primavera”, una prima presentazione del nuovo menù primaverile creata ad hoc per l’evento, allo speciale prezzo di 50 euro a persona.

Venerdì 28 marzo (a partire dalle ore 18): finissage d’eccezione con La cena anarchica di Baj, in collaborazione con il Ristorante BINO. Un viaggio nell’universo di Baj non solo attraverso le sue opere ceramiche, ma anche con un menù ispirato alla sua arte, firmato dagli chef Giuse Ricchebuono e Gianfranco Rossino. La cena, che coinvolgerà anche la Tenuta Maffone di Pieve di Teco (Imperia), sarà anticipata da una visita guidata alla sezione savonese della mostra, condotta da Luca Bochicchio, direttore scientifico del Museo della Ceramica e curatore della mostra, insieme a due ospiti d’eccezione: Roberta Cerini Baj, moglie dell’artista e curatrice dell’Archivio Baj di Vergiate e Chiara Gatti, firma de Il Venerdì di Repubblica e curatrice della sezione milanese della mostra, da poco conclusa a Palazzo Reale.

Continuano come d’abitudine le attività didattiche del servizio educativo della Fondazione Museo della Ceramica, tra laboratori permanenti del venerdì per bambini e ragazzi, letture per i più piccoli (0-3 anni) e collaborazioni importanti con diversi partner del territorio. Inoltre, marzo vede in calendario anche due appuntamenti con i workshop del Festival Zerodiciannove – Il Festival delle Storie, entrambi già sold out.

Per avere maggiori dettagli sugli appuntamenti in programma e procedere con la propria prenotazione, visitare il sito www.museodellaceramica.savona.it/agenda .

Tutti gli eventi prevedono agevolazioni e scontistiche per i titolari delle card MEGAMUSEO, il programma membership del Museo della Ceramica di Savona.

Maggiori info sul sito.