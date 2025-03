Mozione Pace, Giordano (M5s): “Contrari al riarmo, si sprecano soldi per sanità, stipendi e scuola”

Liguria. “Come M5S Liguria, abbiamo depositato una mozione per impegnare il presidente di Regione e la sua Giunta a sollecitare il Governo a non proseguire nel sostegno del piano di riarmo europeo “ReArm Europe/Readiness 2030″; e a recuperare i valori fondanti dell’Unione europea, sollecitando il Governo a sostenere nelle opportune sedi europee la sostituzione integrale del piano di riarmo con uno di rilancio e sostegno agli investimenti che promuovano la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell’Unione europea quali: spesa sanitaria, sostegno alle filiere produttive e industriali, incentivi all’occupazione, istruzione, investimenti green e beni pubblici europei, per rendere l’economia dell’Unione più equa, competitiva, sicura e sostenibile”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Il 5 aprile, il M5S ligure sarà a Roma per dire no alle armi e sì al futuro dei nostri figli. Non possiamo restare a guardare mentre si tagliano stipendi, pensioni e servizi essenziali per finanziare la guerra”.

“La scriviamo facile per chi non vuole capire: vogliamo che i soldi degli italiani vengano spesi per gli ospedali e i servizi pubblici, per ammodernare le scuole, per attenuare il caro-bollette, per rifinanziare il fondo automotive, per la prevenzione del tumore al seno e così via per tante altre cose che migliorerebbero la nostra vita”.