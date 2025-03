Mountain bike, Dario Cherchi e Gaia Gasperini vincono la Gran Fondo Muretto di Alassio

Alassio. Il grande ciclismo è stato protagonista assoluto ieri ad Alassio con la 16ª edizione della Gran Fondo Muretto di Alassio MTB – 2° Memorial Simone Rossi, che sotto un sole splendente ha visto la partecipazione di circa 150 atleti élite e un totale di 600 concorrenti, tra amatori e professionisti. Per la prima volta inserita ufficialmente nel circuito nazionale, come unica tappa ligure di prestigiosi circuiti come la Coppa Lombardia MTB, la Marathon Bike Cup Specialized e il Nord Ovest MTB, la gara ha visto gli atleti impegnati lungo un suggestivo percorso di 39km e circa 1250 di dislivello attraverso i sentieri panoramici di Alassio, Laigueglia e Andora.

Ad imporsi nella classifica assoluta è stato il genovese Dario Cherchi (Soudal Leecougan International), che ha conquistato il primo posto. Sul podio con lui, Davide Foccoli e Andrin Beeli, entrambi del team Scott Racing.

Tra le donne, il successo è andato all’alassina Gaia Gasperini (GM Sport Folcarelli), che ha dominato la classifica femminile, seguita da Maria Zarantonello (Metallurgica Veneta) e dall’ingauna Giorgia Stegagnolo, anche lei del team GM Sport Folcarelli.

Nelle categorie speciali, da segnalare il successo di Matilde Desciora (Rodman Torino) tra le atlete femminili e la vittoria savonese nella gara e-bike con Giacomo Dodino in testa, seguito da Giancarlo Gasperini di Alassio.

A fare da testimonial d’eccezione è stato Claudio Chiappucci, “El Diablo”, che ha accompagnato gli atleti nel weekend di gara ed ha aperto la corsa ciclistica subito dopo il toccante omaggio a Simone Rossi, già assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Alassio dal 2013 al 2018, vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere di Opposizione dal 2018 al 2023, al quale è dedicata la manifestazione.

Oltre alla competizione, la manifestazione ha offerto un ricco programma di eventi collaterali. Il Village in Piazza Partigiani, dedicato al mondo della bicicletta, ha accolto numerosi visitatori durante l’intero fine settimana, con stand espositivi e gastronomici ricchi di specialità locali e valdostane, in omaggio alla sinergia della Gran Fondo Muretto di Alassio MTB con la gara Monterosa Prestige, che si terrà a Brusson il 21 e 22 giugno prossimi. Grande partecipazione anche per il Muretto Latin Party, animato da Enzo Dj Riva Salsera e Riva Dance Academy, per l’intrattenimento curato da Giacomo Aicardi e per le restanti iniziative che hanno animato la manifestazione.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – per lo straordinario successo di questa sedicesima edizione della Gran Fondo Muretto di Alassio MTB. La partecipazione è stata davvero sentita, con ben 600 atleti e i loro accompagnatori che hanno soggiornato nella nostra città. È stata una manifestazione ricca di momenti emozionanti e colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il presidente di Alassio For Fun, Giorgio Nannei, tutta l’organizzazione, il presidente dell’Associazione Albergatori Alassio Simone Giardini, il grande campione Claudio Chiappucci testimonial della manifestazione, il sindaco di Brusson che con la sua presenza ha sottolineato la sinergia esistente tra le nostre località nel segno dello sport, e tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita di questo meraviglioso evento”.

Dario Cherchi vincitore della Granfondo Muretto Alassio MTB 2025

Claudio Chiappucci, testimonial della Granfondo Muretto Alassio MTB