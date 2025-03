“Mostra di Pittura e Grafica” di Luca Siri nella Gallery Malocello di Varazze

Varazze. Da lunedì 17 a domenica 23 marzo 2025, nella Galleria Malocello di Varazze, prestigiosa sede dell’Associazione Artisti Varazzesi, di via Malocello n.37, nel centro storico della “Città delle Donne”, alle spalle del Palazzo Comunale, si terrà la “Mostra Personale di Pittura e Grafica” dell’artista Luca Siri, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e la collaborazione dell’Associazione ospitante.

L’esposizione potrà essere visitata tutti i giorni, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, ad ingresso libero e gratuito e sarà inaugurata alle ore 17 di lunedì 17 marzo, alla presenza di alcuni colleghi, critici d’arte, turisti e varazzini che da sempre seguono con interesse le mostre ospitate dello storico gruppo culturale, gli “Artisti Varazzesi”, che da anni promuove l’interesse e l’amore per l’arte in tutte le sue forme espressive, fin dalla più tenera età, con corsi base mirati, tenuti ogni anno gratuitamente nello slargo di via Malocello e direttamente nelle aule scolastiche.

La Gallery Malocello di Varazze è un luogo d’Arte e di Aggregazione socio-culturale. Apprezzate le sue mostre personali e collettive di: pittura, scultura, intarsio, ceramica, fluid art, recycle art e architectural art, ad ingresso libero e gratuito. Per merito dell’Associazione Artisti Varazzesi, che la gestisce con grande professionalità, le sale espositive dell’ormai storica Galleria, rappresentano un valore aggiunto per la Promozione Culturale e Turistica della città di Varazze.