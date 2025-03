Minibasket, grande partecipazione ad Alassio per il “We Want to Play”

Alassio. Si è svolto sabato l’evento “We Want to Play”, iniziativa promossa dal settore Minibasket della FIP a livello nazionale per celebrare e promuovere il minibasket femminile nella Giornata Internazionale della Donna. La manifestazione ha coinvolto due sedi in Liguria, Pegli e, per le province di Savona-Imperia, Alassio, con il coordinamento del responsabile regionale Minibasket, Peppe Fusco, e la collaborazione di Basket Pegli e Pallacanestro Alassio.

Alassio ha visto una gran partecipazione, numerose Gazzelle (nate nel 2014/15) e Libellule (nate nel 2016/17) si sono ritrovate al PalaRavizza per un pomeriggio di gioco e divertimento, condividendo la passione per la pallacanestro. In ciascuna delle due sedi si sono disputate minipartite il cui punteggio è stato sommato a livello nazionale, contribuendo al maxi risultato complessivo tra squadre Bianche e Azzurre, i colori della Nazionale, rispettivamente Team Mantovani e Team Bestagno, rinominate in onore della Presidentessa della Fondazione Torneo Ravano e dell’ex capitana della Nazionale nonché attuale giocatrice di Famila Schio.

Queste la parole dei dirigenti alassini: «Come Pallacanestro Alassio crediamo tantissimo nel minibasket e nel basket femminile dove quest’anno, sotto le insegne di N.B. ABC Ponente, stiamo partecipando ai campionati femminili Under 13, Under 15, Under 17 e Serie C Femminile. La Liguria ha partecipato con entusiasmo all’evento nazionale “We Want Play Basket”, dedicato al Minibasket Femminile nel giorno della Giornata Internazionale della Donna. Siamo contenti di aver ospitato le tante gazzelle e libellule presenti per giocare quasi due ore, tra musica e canti che hanno reso ancora più speciale l’iniziativa. Ringraziamo anche Martina e Camilla che si sono improvvisate arbitri e Eleonora e Cristina come addette al tavolo, seguendo da vicino ogni minipartita. Le società Amatori Basket Savona, Basket Cairo, Basket Imperia, Basket Le Torri, Cestistica Savonese, Olimpia Taggia, Pallacanestro Alassio, Pallacanestro Loano hanno testimoniato con la loro partecipazione il valore di questa incredibile manifestazione, che ha coinvolto tutte le regioni d’Italia in una sfida tra i colori bianco e blu della nazionale italiana. In Liguria, a livello statistico e a dimostrazione dell’equilibrio delle minisfide in campo, le bimbe in maglia bianca del Team Mantovani hanno avuto la meglio sul Team Bestagno in maglia blu con il punteggio di 113-110».

Un appuntamento speciale che ha unito sport, entusiasmo e crescita del movimento minibasket femminile in regione.