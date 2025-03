Millesimo, Pontelungo e Carcarese continuano a vincere: sarà lotta fino alla fine per la Promozione

Era da tempo che la Promozione “A” ligure non era così avvincente. Tre squadre in tre punti da ormai da tutto il campionato, con il Millesimo, oggi in prima posizione, che si è insediato ufficialmente nella corsa per la vittoria finale dalla tredicesima giornata. Mancano sette giornate alla fine del campionato, ed è difficilissimo predire chi potrebbe vincere il campionato. D’altronde, se fin da subito c’è stata questa lotta, solamente chi possiede la sfera di cristallo potrebbe sapere alla perfezione il vincitore della Promozione.

Sicuramente i prossimi scontri delle tre big del campionato sapranno dirci molto. Il Millesimo deve ancora sfidare sia il Pontelungo che la Carcarese in questo girone di ritorno e, da queste due sfide (soprattutto il derby valbormidese alla terzultima giornata), potrebbero darci una prima soffiata. Inoltre manca anche la sfida con Albissole e Ceriale.

Discorso diverso per la Carcarese, che ha un calendario più semplice sulla carta da qua alla fine. Sul cammino, oltre al Millesimo, ha anche la Sestrese, ma le squadre di bassa classifica si renderanno ostiche come non mai per riuscire a salvarsi, soprattutto prima dell’ultima giornata. Con il Pontelungo era arrivata inoltre la prima sconfitta di un girone di ritorno quasi perfetto, con soli 2 pareggi e 5 vittorie oltre lo scivolone del Riva.

Il Pontelungo ha un calendario difficile lungo il cammino. Mancano ancora Millesimo, Sampierdarenese e Sestrese, ma anche le altre squadre sono molto ostiche per i granata, discorso analogo come per la Carcarese.

Intanto la Carcarese ha battuto l’Albissole al Faraggiana di misura (qui la cronaca). Il Millesimo si impone in trasferta contro l’Argentina Arma di Biffi, squadra che era partita nel peggiore dei modi dopo un’annata super in Prima Categoria lo scorso anno e che, con la guida dell’ex Savona, sembra aver ritrovato quantomeno la strada per lottare a pieno per la salvezza. Decisive le reti del solito Villar e di Gomes De Pina, una rete per tempo che portano tre punti fondamentali per rimanere in vetta.

Il Pontelungo si riconferma imbattibile al Riva. Le mura ingaune quest’anno hanno sempre portato un punto alla squadra di Zanardini, imbattuta tra le mura amiche. Oggi contro la Superba un sonoro 4- 2 con le reti di Marquez, Ardissone, Chariq e del giovanissimo Trucchi, che rispondono ai gol di Liguori e Mattiucci. Di fatto però, i granata sono sempre stati avanti nel risultato, in una gara dal tabellino pirotecnico.

Ecco le formazioni del match Millesimo vs Argentina Arma:

Millesimo: 1 Conde, 2 Bove, 3 Brignone, 4 Di Mattia, 5 Facello, 6 Vittori, 7 Sata, 8 Piana, 9 Gomes, 10 Villar, 11 Salvatico. A disposizione: 12 Casanova, 13 Guarco, 14 Cigliutti, 15 Ndiaye, 16 Gadau, 17 Stafa, 18 Bogarin, 19 Quinonez, 20 La Rosa. Allenatore: Macchia.

Argentina Arma: 1 Ventrice, 4 Caffi, 5 Orlando, 6 Bestagno, 8 Stamilla, 10 Semati, 11 Di Felice, 14 Amoretti, 15 Lo Gambino, 16 Iezzi, 17 Dito. A disposizione: 18 Elettore, 20 Orengo, 21 Guastamacchia, 22 Martini, 23 Biffi, 26 Oddone, 27 Capozzucca, 28 Cecchini. Allenatore: Biffi.

Arbitro della gara il signor Romero Stefano di Savona, coadiuvato da Chiefalo Andrea di Savona e Fousfous Ramez di Albenga.

Ecco le formazioni del match Pontelungo vs Superba:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Corciulo, 3 Calcagno, 4 Roascio, 5 Farinazzo, 6 Asteggiante, 7 Delfino, 8 Marquez, 9 Rocca, 10 Ardissone, 11 Chariq. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Gerini, 14 Bolia, 15 Alizeri, 16 Destito, 17 Ferrari, 18 Caneva, 19 Badino, 20 Trucchi. Allenatore: Zanardini.

Superba: 1 Bertulessi, 2 Raso, 3 Palmisano, 4 Mattiucci, 5 Rossi, 6 Mattera, 7 Liguori, 8 Ottogalli, 9 Fossa, 10 Vio, 11 Malinconico A. A disposizione: 12 Sommariva, 13 Garbellini, 14 Celli, 15 Campazzo, 16 Cipriano, 17 Callà, 18 Bodrato, 19 Malinconico S, 20 Peirotti. Allenatore: Pisani.

Arbitro della gara il signor Padula Alessandro di Novi Ligure, coadiuvato da Fioriello Fabio di Imperia e Sorace Giulio di Genova.