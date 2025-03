Millesimo capolista in Promozione, il “vichingo” Facello: “Gioco nostra forza, servirà vincerle tutte”

È un Millesimo combattivo e vincente quello in testa al campionato di Promozione. Battendo 2-0 il Ceriale, i giallorossi mantengono la vetta e il vantaggio di un punto sulla Carcarese, implementando a cinque quello sul Pontelungo. Tra i protagonisti del match contro i biancoblù c’è sicuramente Lorenzo Facello. Il “vichingo” valbormidese ha disputato una partita di grande sacrificio, condita da un salvataggio provvidenziale che ha impedito a Genduso di calciare a pochi passi da Conde.

“Noi giochiamo ogni domenica per provare a vincere, poi le somme si devono tirare alla fine. Ora siamo lì, abbiamo preso qualche punto sul Pontelungo, ma noi non dobbiamo mollare – ha dichiarato nel post partita -. Oggi è stata molto difficile perché il Ceriale è una buona squadra: corrono tanto, muove veloce la palla e attacco con tanti giocatori. Siamo stati bravi ad essere ordinati, a capire i momenti della partita e penso che abbiamo meritato questa vittoria. Siamo contenti anche perché in campionato all’andata ci siamo mangiati un po’ la partita avendola dominata. Siamo contenti di aver vinto e di rimanere in testa“.

Una bella cavalcata vissuta con l’entusiasmo di un valbormidese doc: “Io sono un po’ di Millesimo e un po’ di Cengio. Quando avevo parlato con il presidente gli avevo detto che comunque l’attaccamento a questa maglia l’ho sempre avuto, avendo fatto quattro anni nel settore giovanile. Io, come tutti, sto lottando per la maglia, per la società, per il paese e penso che l’abbiamo dimostrato anche in partite dove siamo andati sotto di un uomo per qualche espulsione e abbiamo sempre vinto. Il cuore lo buttiamo sempre oltre l’ostacolo. Al di là delle difficoltà, riusciamo sempre a dare il 100%, aiutarci tra compagni: questo è fondamentale per vincere“.

“Per centrare l’obiettivo io non penso che bisogna guardare a lunga data. Se non si lavora bene ogni settimana, se non si gioca domenica per domenica per vincere, se si pensa già agli scontri diretti, non si va da nessuna parte – prosegue Facello -. Adesso c’è una partita domenica ed è una finale. Se si vuole vincere il campionato dobbiamo vincerle tutte probabilmente. Sarà difficile, però conta solo dare il massimo domenica dopo domenica per portare a casa i tre punti”.

Ma qual è la specialità del Millesimo? Il centrocampista giallorosso risponde con: “Il gioco. Giochiamo tanto, creiamo tantissime occasioni da gol. Alcune volte realizziamo un po’ poco, e bisogna avere un po’ più di cattiveria, ma sicuramente provare a giocare è la nostra miglior qualità. Abbiamo tanti giocatori forti in tutti i ruoli, facciamo il nostro gioco cercando di dominare le partite e direi che riusciamo anche a farlo“.