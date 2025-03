“Milano-Sanremo” e “Sanremo Woman”, gli orari dei passaggi sull’Aurelia in provincia di Savona

Savona. Sono in programma sabato 22 marzo la 116esima edizione della Milano-Sanremo e la prima della Sanremo Woman. Le due corse ciclistiche prenderanno il via rispettivamente da Pavia e da Genova e entrambe attraverseranno 19 comuni della provincia di Savona.

Il passaggio della Milano-Sanremo nel savonese è da sempre un momento molto atteso, con tifosi e appassionati di tutte le età che si radunano lungo la via Aurelia per vedere i corridori passare e incitarli.

L’orario dei passaggi nei vari comuni varia, ovviamente, a seconda della media km/h dei corridori.

MILANO-SANREMO

Considerando una media di 44km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (14.19), Celle Ligure (14.24), Albisola Marina (14.29), Savona (14.34), Vado Ligure (14.41), Spotorno (14.50), Varigotti (15.00), Finale Ligure (15.06), Pietra Ligure (15.12), Loano (15.17), Ceriale (15.22), Albenga (15.30), Alassio (15.39), Laigueglia (15.43), Andora (15.49).

Informazioni tecniche sulla gara direttamente dal sito ufficiale

La Milano-Sanremo 2025 parte da Pavia punta a nord direzione Milano, storica partenza della corsa e raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale. Si toccano Casteggio e Voghera prima di una ulteriore divagazione nel territorio raggiungendo Rivanazzano e Salice Terme per rientrare nel percorso classico a Tortone e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

SANREMO WOMAN

Considerando una media di 41km/h, gli orari sarebbero i seguenti: Varazze (11.33), Celle Ligure (11.38), Albisola Marina (11.43), Savona (11.49), Vado Ligure (11.57), Spotorno (12.07), Varigotti (12.17), Finale Ligure (12.24), Pietra Ligure (12.31), Loano (12.36), Ceriale (12.42), Albenga (12.50), Alassio (13.00), Laigueglia (13.04), Andora (13.12).

Informazioni tecniche sulla gara direttamente dal sito ufficiale

La prima edizione della Sanremo Women parte da Genova supera in sopraelevata il Porto Antico fino a raggiungere Sestri Ponente ed entrare nella statale Aurelia. Pochi chilometri dopo si incontra la corsa professionisti a Voltri e da lì la corsa prosegue fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con Sanremo. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

IL COMUNICATO STAMPA DELLA PREFETTURA

Nella giornata di ieri si sono tenute presso la Prefettura di Savona due distinte riunioni, del Comitato Operativo di Viabilità e di coordinamento delle Forze di Polizia, presiedute rispettivamente dal Viceprefetto Vicario, dott.ssa Alessandra Lazzari e dal Prefetto, dott. Carlo De Rogatis, allo scopo di valutare gli effetti sul territorio provinciale della gara ciclistica “116^ Milano – Sanremo”, prevista per il prossimo sabato 22 marzo, sia sotto il profilo dell’impatto sulla circolazione veicolare che sotto quello dell’esigenza di sicurezza della manifestazione, anche alla luce della novità rappresentata dalla prima edizione della “1^ Milano – Sanremo Woman”, in partenza il medesimo giorno da Genova.

Pur trattandosi di iniziativa consolidata nel tempo, la novità costituita dalla concomitante gara ciclistica femminile organizzata da RCS Sport S.p.A. ha determinato la necessità di effettuare opportuni approfondimenti nell’ambito dei predetti consessi, finalizzati a ridurre i disagi alla circolazione nei tratti stradali interessati dalla competizione, anche attraverso la sensibilizzazione del predetto ente ad assumere iniziative idonee a supportare il dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dei partecipanti e dei cittadini.

I lavori svolti in seno ai predetti tavoli, nell’ambito dei quali è emerso il massimo impegno delle Forze di Polizia e degli attori del soccorso tecnico e sanitario urgente per l’occasione, hanno consentito di mettere a punto le strategie volte a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, al netto dei possibili disagi connessi alla cennata concomitanza delle due gare ciclistiche, sia sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico che di quello degli interventi a tutela dell’incolumità dei cittadini.

Da un punto di vista squisitamente tecnico tali strategie verranno ulteriormente affinate nel corso di una prossima riunione in Questura, prevista per domani 21 marzo.

In ultimo e sempre al fine di minimizzare le possibili criticità alla circolazione stradale, si è posta attenzione anche al tema dell’informazione all’utenza, compresa quella pendolare, con il coinvolgimento delle società autostradali e dell’azienda di trasporto pubblico locale TPL.