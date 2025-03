Liguria. L’alta pressione che ci sta interessando verrà spazzata via da una perturbazione tra il pomeriggio e la serata di domenica. La giornata di sabato sarà ancora stabile sulla Liguria, a parte qualche nube locale senza conseguenze.

Secondo il Centro Limet, sabato 8 marzo avremo al mattino tempo soleggiato a parte velature o nubi alte senza conseguenze. Nel pomeriggio qualche nube in più, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. In serata generale infittimento della nuvolosità, sempre medio-alta, senza piogge.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento fino a deboli nel pomeriggio. Deboli a regime di brezza a levante. Mare quasi calmo sotto costa, poco mosso al largo. Temperature pressochè stazionarie sia le minime che le massime, su valori superiori alla media del periodo: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 15 e 18 gradi; all’interno minime tra -3 e 3 gradi, massime tra 11 e 16 gradi.

Domenica 9 marzo al mattino nubi in intensificazione da ponente a levante, ma ancora senza piogge. Tra pomeriggio e sera piogge in arrivo da ponente, in intensificazione sul settore centrale dove saranno possibili rovesci anche di forte intensità. Lenta estensione delle piogge a levante in serata.

Venti in progressivo rinforzo da sud-est fino a forti sul golfo in serata. Mare da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata. Temperature in contenuto aumento le minime, in calo le massime con l’incedere dei fenomeni.

Lunedì 10 marzo tempo instabile su tutta la regione con possibili rovesci alternati a pause asciutte. Temperature non fredde.