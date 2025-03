Liguria. Il periodo soleggiato sull’Europa centro-orientale dato dall’espansione di un vasto campo anticiclonico sulla parte orientale del continente proseguirà fino al weekend, prima di un nuovo peggioramento atteso per l’inizio della prossima settimana.

Secondo il Centro Limet, giovedì 6 marzo avremo una giornata prevalentemente soleggiata, in particolare in mattinata; a ponente inizierà a farsi strada qualche timida velatura, andando poi ad interessare il resto della regione nel corso della giornata.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul ponente. Deboli a regime di brezza sul centro-levante, con correnti in rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Mare

generalmente poco mosso: stirato sotto costa a ponente, mosso al largo. Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi: sulla costa minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 10 e 16 gradi.

Venerdì 7 marzo lieve aumento della nuvolosità, con velature più compatte e nubi a medio quote in particolare sul settore centro-orientale della regione.

Venti moderati dai quadranti settentrionali a ponente. A regime di brezza dai quadranti settentrionali in mattinata e serata, dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio, sul centro-levante. Mari stirati sotto costa a ponente, da mossi a molto mossi al largo dell’imperiese. Poco mossi sui settori centro-orientali, con moto ondoso in lieve aumento in serata. Temperature stazionarie.

Sabato 8 marzo altra giornata stabile e soleggiata, con qualche nebbia mattutina sui versanti padani del settore centrale.

Venti settentrionali, rafficati nel savonese. Temperature stazionarie.