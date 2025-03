Meteo, perturbazione in arrivo sulla Liguria: attese piogge diffuse con possibili spolverate di neve e vento forte

Liguria. Tempo fortemente perturbato in arrivo. Lo conferma Arpal, diramando l’ultimo avviso di vigilanza per la giornata di domani.

Secondo gli esperti, l’arrivo di una perturbazione atlantica determina l’instaurarsi di un flusso umido meridionale nella giornata di domani che porterà dal pomeriggio precipitazioni diffuse su tutta la regione con possibili locali rovesci o temporali anche moderati nella sera e nella notte tra domenica e lunedì. Lo scenario è ancora incerto, perciò domani mattina ci sarà una nuova valutazione con le prossime uscite modellistiche.

Secondo l’avviso di vigilanza, oggi sabato 8 marzo avremo ancora venti settentrionali localmente forti (40-50 chilometri orari) su B e parte orientale di A, in rotazione dai quadranti orientali nelle ore centrali su imperiese.

Domani domenica 9 marzo graduale peggioramento per il passaggio di un intenso fronte atlantico, con piogge diffuse e cumulate significative su tutte le aree di allertamento, puntualmente elevate a fine giornata su B e D. Bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione con possibili allagamenti localizzati. In serata possibili spolverate nevose oltre gli 800-1000 metri su D occidentale al confine col Piemonte. Venti forti (50-60 chilometri orari) da nord-est su capi costieri esposti di A e da sud-est su B e C. Mare molto mosso ovunque in serata.

Lunedì 10 marzo avremo durante le prime ore della notte ancora piogge diffuse sul centro-levante, con bassa probabilità di temporali forti su B, C, D ed E e possibili allagamenti localizzati. Momentanea cessazione dei fenomeni a seguire, con nuove deboli precipitazioni sparse in giornata, più diffuse in serata sul ponente della regione.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.