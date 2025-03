Liguria. Permangono condizioni di spiccata variabilità sulla nostra regione: precipitazioni sparse a carattere di rovescio alternate a periodi più asciutti e soleggiati caratterizzeranno una giornata di martedì dai connotati prettamente primaverili. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata che trascorrerà con cieli sereni o al più poco nuvolosi sul centro della regione ma con nuvolosità cumuliforme crescente nelle zone interne dell’Appennino Centro-Orientale e sulle vette, avvicinandoci alle ore centrali. Primi fenomeni anche a sfondo temporalesco nell’entroterra del Genovesato nel primo pomeriggio, in possibile sconfinamento fin sui tratti costieri compresi tra il Tigullio Centro-Occidentale e Genovesato Occidentale nella seconda metà pomeridiana. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori con attività cumuliforme pomeridiana nelle zone dell’entroterra ma senza fenomeni di rilievo. Esaurimento serale delle precipitazioni con cieli sgombri da nubi a partire dalla serata.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza: Dai quadranti settentrionali in prima mattinata e serata, dai quadranti meridionali in tarda mattinata e nel corso del pomeriggio.

Mari: poco mossi su tutti i settori costieri, localmente mossi al largo e sullo Spezzino tra pomeriggio e sera. Temperature: stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: Min: +9°C/+13°C – Max: +13°C/+20°C (+20 C possibili sulla riviera di Ponente). Interno: Min: +2°C/+8°C – Max: +7°C/+15°C.

MERCOLEDì 26 MARZO: transito mattutino di nuvolosità medio-alta sul Ponente, senza fenomeni associati. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione a partire dalle ore pomeridiane [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale, con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese nella seconda parte di giornata. Deboli dai quadranti meridionali sul Levante.

Mari: stirati o quasi calmi sotto costa. Poco mossi o localmente mossi al largo. Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore aumento in costa con valori diffusamente superiori ai +17/+18 C e punte fin di +21/+22 C sulle Riviere. Aumento marcato anche in quota.

GIOVEDì 27 MARZO: giornata soleggiata, con assenza di nuvolosità su quasi la totalità della regione. Qualche velature sugli estremi di regione. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari stirati o quasi calmi sotto costa, localmente mossi al largo. Temperature massime in ulteriore aumento su valori tipicamente tardo-primaverili. [Seguire i prossimi aggiornamenti]