Liguria. Dopo il rapido passaggio del nucleo instabile che sabato ha portato nuvole e pioggia, la primavera irrompe con prepotenza in Liguria grazie all’anticiclone poco ad ovest dell’Italia. Il mese di marzo si chiude così con una domenica di sole e temperature superiori alla media stagionale.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 30 marzo avremo addensamenti sparsi che, nel corso della mattinata, tenderanno a concentrarsi sulla fascia costiera e sul Golfo prima di dissolversi completamente. Infatti, dalle ore centrali, e fino al termine della giornata, sono attesi cieli sereni o, al più, poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Venti tra notte e mattino, deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele. Nel corso del pomeriggio, deboli o, al più, moderati con una temporanea rotazione dai quadranti meridionali, prima di un ritorno da quelli settentrionali in serata. Mare poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature minime stazionarie o in lieve calo nelle zone interne, in leggero aumento sulla costa. Massime in deciso aumento ovunque: sulla costa minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 18 e 24 gradi; all’interno minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 14 e 20 gradi.

Lunedì 31 marzo giornata stabile e soleggiata sull’intera regione.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa ad inizio e fine giornata. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature

minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili.

Martedì 1 aprile nel corso della giornata è atteso un progressivo aumento della copertura nuvolosa, non si esclude qualche precipitazione nelle zone interne.

Temperature in calo, specie le massime.