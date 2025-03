Liguria. In attesa del forte peggioramento previsto per il prossimo weekend, sul Mediterraneo occidentale resiste ancora per qualche giorno un’area di alta pressione di matrice sub-tropicale. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: venti forti settentrionali al mattino tra Genovese e Savonese, con raffiche più forti negli sbocchi vallivi.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno su gran parte della Liguria, possibile foschia o qualche banco di nebbia nell’interno al confine con il Piemonte. Al pomeriggio ancora cielo sereno ovunque con qualche passaggio di velature a Ponente.

Venti: forti dai quadranti settentrionali in mattinata sul settore centro-occidentale con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese. Drastico calo dell’intensità del vento dal pomeriggio.

Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: stazionarie. Costa: Min: +5°C/+10°C – Max: +13°C/+17°C; interno: Min: -2°C/+5°C – Max: +7°C/+13°C.

GIOVEDì 20 MARZO: giornata prevalentemente soleggiata su tutta le regione. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali al mattino. Deboli o moderati dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie o in leggero aumento nei valori massimi

VENERDì 21 MARZO: nuvolosità in generale aumento su tutta la regione. Possibili piovaschi sparsi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti orientali. Mari generalmente molto mossi. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]