Liguria. Il meteo in Liguria nei primi giorni della settimana sarà caratterizzato da un rientro freddo da Est. Le correnti, dalla porta della Bora, si riverseranno progressivamente al suolo a partire dalla giornata di martedì riportando sulla nostra regione – temporaneamente – condizioni tardo-invernali, in un contesto prevalentemente asciutto. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Mattinata caratterizzata da nuvolosità sparsa di tipo medio-basso sul Centro-Levante senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite sull’Imperiese costiero. A partire dalle ore centrali sarà possibile lo sviluppo di rovesci, localmente intensi, sulle vette dell’Appennino Orientale e sul comparto delle Alpi Liguri.

In questa fase, nelle zone citate, non si escludono precipitazioni allo stato solido (neve tonda, o “graupel”) e nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi sui tratti costieri, al più parzialmente nuvolosi nei restanti settori dell’entroterra.

Venti deboli ciclonici in nottata e prima mattinata: dai quadranti settentrionali sul Ponente e dai quadranti meridionali sul Centro-Levante. In rotazione mattutina ai quadranti meridionali su tutti i settori. Deboli o moderati da Nord/Nord-Est dalla serata.

Mare molto mosso in mattinata, fino ad agitato sul Levante, in rapida scaduta. Poco mosso entro sera su tutti i settori.

Temperature: minime in lieve calo sul settore Centro-Occidentale, massime stazionarie o in lieve aumento. Saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra -3 e 12.

MARTEDì 18 MARZO: a partire dalla nottata nuvolosità in aumento sui versanti padani Occidentali, con prime precipitazioni nevose al di sopra dei 1000 metri. sul comparto delle Alpi Liguri e localmente sulle vette Avetane. In mattinata possibile estensione dei fenomeni alle quote inferiori, con le nevicate che potranno spingersi localmente sui 500-600 metri. tra Val Bormida e Cuneese.

Nuvolosità sparsa sui restanti settori regionali, più serrata sul Centro-Ponente, ove non si esclude qualche breve piovasco. Schiarite sugli estremi regionali.

Temperature pressoché stazionarie sui versanti marittimi. In lieve diminuzione nei valori massimi sui versanti Padani Centro-Occidentali.

MERCOLEDì 19 MARZO: nuvolosità residua in mattinata sui versanti Padani Occidentali. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori per l’intero periodo. Ventilazione impostata dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Temperature in progressiva diminuzione.