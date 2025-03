Liguria. Si protrae alla seconda parte della settimana la fase stabile e asciutta sulla nostra regione , con cieli sereni, temperature massime in ulteriore aumento sulle Riviere ed escursione termica marcata nel profondo entroterra. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata dai connotati pienamente Primaverili. Velature in transito tra nottata e prima mattinata in rapido dissolvimento durante le ore centrali. Cieli pressocché sereni su tutta la regione a partire dalle ore pomeridiane.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente. Deboli a regime di brezza ,in rotazione ai quadranti meridionali, nel corso del pomeriggio sul Centro-Levante.

Mari: stirati sotto costa e molto mossi al largo sull’estremo Ponente. Poco mossi sul Centro regione, quasi calmi sulle coste Spezzine.

Temperature: minime in lieve aumento nelle aree soggette a “compressione”, stazionarie con “inversione” mattutina anche marcata nelle aree interne e nelle vallate del Genovesato. Massime in generale aumento con picchi localmente di +18/+20 C sulle Riviere. Costa: Min: +5°C/+13°C – Max: +15°C/+21°C; interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +9°C/+16°C.

GIOVEDì 6 MARZO: giornata stabile su tutta la regione; Velature e nuvolosità alta stratificata in transito sui settori Centro-Occidentali. Locali foschie mattutine sui versanti padani.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali a Ponente. A regime di brezza dai quadranti settentrionali in mattinata e serata, dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio, sul Centro-Levante.

Mari: stirati sotto costa a Ponente, molto mossi o localmente agitati al largo dell’Imperiese. Poco mossi sui settori Centro-Orientali.

Temperature: minime accompagnate da valori negativi nelle vallate interne interessate da “inversione”, Massime: stazionarie con picchi vicini ai +20 C sui tratti della Riviera interessati da “compressione”, diffusamente superiori ai +16 /+17 C sui restanti tratti di costa.

VENERDì 7 MARZO: giornata stabile con velature sull’estremo Ponente e nuvolosità bassa durante la mattinata sui versanti padani; Cieli sereni per l’intero periodo sui restanti settori . Temperature stazionarie con escursione termica marcata nell’entroterra. Ventilazione debole/moderata dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o stirati sotto costa in mattinata , mossi nella seconda parte di giornata.