Liguria. Un’area depressionaria, posizionata poco ad ovest della penisola Iberica, veicolerà una serie di perturbazioni verso l’Italia. Dopo una lunga fase contraddistinta da condizioni di tempo stabile e soleggiato, la Liguria tornerà a vivere un periodo grigio e piovoso. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: in serata piogge di forte intensità, anche a carattere di rovescio o temporale. Cumulate elevate sul settore centrale. In serata raffiche di vento fino a burrasca, da nord sul centro-ponente e da sud-est sul centro-levante.

Cielo e Fenomeni: tra notte e mattino progressivo aumento della copertura nuvolosa, ad iniziare da ponente e in successiva estensione all’intero territorio regionale. Dalle ore centrali della giornata i primi piovaschi inizieranno ad interessare il centro-ponente, ancora in prevalenza asciutto altrove.

Nel pomeriggio graduale estensione delle piogge, inizialmente di debole o moderata intensità, a tutta la regione. In serata è attesa un’intensificazione delle precipitazioni, le quali potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centrale. Quota neve che si attesterà intorno ai 1400-1600 metri sulle Alpi Liguri, localmente più in basso nelle aree al confine con il cuneese.

Venti: nottetempo e al mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali od orientali, possibili raffiche fino a forti sul settore centro-occidentale. Dalle ore centrali del giorno ventilazione, moderata o forte, che tenderà a disporsi da est/sud-est sul centro-levante e da nord a ponente. In serata sono attesi rinforzi fino a burrasca sull’intera regione.

Mari: da poco mosso a mosso, fino a molto mosso entro sera. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione. Costa: Min: +8°C/+14°C – Max: +14°C/+18°C; interno: Min: -2°C/+7°C – Max: +7°C/+13°C.

LUNEDì 10 MARZO: tra notte e primo mattino piogge, a carattere di rovescio o temporale, sul centro-levante. In questa fase, non si escludono fiocchi di neve sulle vette dell’Appennino orientale (1600-1700 metri). Pausa asciutta, con anche qualche schiarita, a ponente, in estensione a genovesato e spezzino nel corso della mattinata.

Tuttavia, dalle ore pomeridiane ripresa delle precipitazioni, generalmente di debole o moderata intensità, su imperiese e savonese, in rapido avanzamento al resto della regione verso sera. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o moderati, in prevalenza meridionali sul levante e a regime variabile altrove. Mari: mosso. Temperature: minime in lieve aumento nei fondovalle interni, stazionarie o in leggera diminuzione altrove. Valori massimi stabili o in lieve calo ovunque.

MARTEDì 11 MARZO: altra giornata caratterizzata da molta nuvolosità e qualche pioggia. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili. [Evoluzione incerta – seguire i prossimi aggiornamenti]