Liguria. Permangono condizioni di stabilità e tempo asciutto sulla nostra regione, con forti escursioni nell’entroterra e temperature ben al di sopra della media del periodo in costa, specialmente nei valori massimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sugli sbocchi vallivi del Savonese, con raffiche localmente superiori ai 40-50 Km/h in mattinata.

Cielo e Fenomeni: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione in nottata e mattinata, sia sui versanti marittimi che in quelli padani. Velature e nuvolosità alta stratificata andranno ad interessare da Ponente la nostra regione a partire dalla mattinata, per poi estendersi al Centro-Levante nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali su tutti i settori . Possibili locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovesato Occidentale in serata.

Mari: stirati sotto costa a ponente. Poco mossi o localmente mossi al largo e sulle coste Imperiesi in mattinata.

Temperature: minime in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, stazionarie o in lieve diminuzione sui versanti padani. Massime in generale aumento con picchi localmente di +18/+20 C sulla Riviera di Ponente Costa: Min: +6°C/+13°C – Max: +14°C/+20°C; interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +8°C/+16°C.

MERCOLEDì 5 MARZO: giornata stabile su tutta la regione; Velature e nuvolosità alta stratificata in transito sui settori Occidentali.. Locali foschie mattutine sui versanti padani.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali sul Ponente. A regime di brezza dai quadranti meridionali sul Centro-Levante.

Mari: da stirati a poco mossi sotto costa a Ponente; mossi al largo, localmente molto mossi davanti alle coste Imperiesi. Quasi calmi sullo Spezzino.

Temperature: minime stazionarie con valori negativi nelle vallate interessate da’ “inversione”, Massime: in ulteriore leggero aumento con picchi vicini ai +20 C sui tratti della Riviera di Ponente interessati da “compressione”, diffusamente superiori ai +16 /+17 C sui restanti tratti di costa.

GIOVEDì 6 MARZO: giornata stabile con velature presenti su tutta la regione per l’intero periodo. Temperature in lieve ed ulteriore aumento sui versanti marittimi Orientali, con valori massimi diffusamente superiori ai +16/+17 C. Ventilazione debole/moderata dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi a Levante, poco mossi o mossi a Ponente.