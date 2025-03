Mercato Riviera delle Palme a Finale, Vite in Riviera ad Albenga, ma anche teatro e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il Mercato Riviera delle Palme riparte con il tour del 2025 dal lungomare di Finale Ligure, mentre ad Albenga c’è Vite in Riviera, ma anche la presentazione del nuovo romanzo di Cristina Rava. A Quiliano invece va in scena “L’ultimo giorno di sole” e all’Antico Teatro Sacco lo spettacolo “Penelope”. Protagoniste saranno anche le Giornate del Fai con eventi a Savona, Laigueglia e nella città delle Torri. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A FINALE

Domenica 23 marzo per la prima tappa del tour 2025 il Mercato Riviera delle Palme torna a Finale Ligure. Dalle 8 alle 19.30 il lungomare Migliorini sarà “invaso” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

VITE IN RIVIERA AD ALBENGA

Le aziende della rete di imprese Vite in Riviera, in vista della partecipazione a Vinitaly 2025, vi invitano alle Prime di Vite in Riviera, degustazione in anteprima della nuova annata di vini e oli del Ponente Ligure. L’appuntamento è per domenica 23 dalle ore 11 alle 19.30 e lunedì 24 Marzo dalle ore 10 alle 18.30 nella splendida cornice della ex Chiesa di San Lorenzo in Piazza Rossi ad Albenga, nel cuore del centro storico della Città delle Torri. Due giornate dedicate a vignaioli ed olivicoltori del Ponente Ligure che hanno come mission il rispetto, la tutela e la valorizzazione del territorio. Le 20 aziende aderenti propongono nell’occasione un percorso di degustazione di vini accompagnato, presso il Bistrot 86, da stuzzichini a km 0, per concludere con assaggio di grappe, caffè e frutta secca e con la visita al Museo Civiltà dell’Olio Sommariva. Un’opportunità unica di incontro per porre domande ed ascoltare storie dalla viva voce di chi il vino e l’olio li produce.

Degustazione, calice, portacalice, stuzzichini a km 0 e visita al Museo Olio Sommariva €20 a persona

CRISTINA RAVA PRESENTA IL SUO ULTIMO ROMANZO NELLA CITTA’ DELLE TORRI

La Rassegna della Libreria San Michele patrocinata dal Comune di Albenga, mette in cartellone la prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo dell’autrice ingauna Cristina Rava.

Si tratta del sedicesimo volume della fortunata serie di storie noir ambientate in Albenga e dintorni (con scappate anche nel basso Piemonte) e con protagonisti Bartolomeo Rebaudengo e Ardelia Spinola. Serie che è stata premiata recentemente con il Premio Scerbanenco Cinema, con l’intento di porre all’attenzione della case produttrici una serie che sarebbe ben adattabile ad una versione televisiva. E anche dall’editore Rizzoli arriva un chiaro riconoscimento al lavoro della Rava con la decisione di dedicare la copertina alla sua città, con tanto di Cattedrale, Torri e i due protagonisti in piazza San Michele.

In questo nuovo, magnetico romanzo ci addentriamo tra le ombre più profonde dell’animo umano, nella rete di bugie, segreti e relazioni tossiche della provincia in cui echeggia sullo sfondo la voce, ora potente ora soave, dell’organo della cattedrale di Albenga. A ricordarci che la verità potrebbe essere più vicina – e più pericolosa – di quanto sembri.

L’incontro tra Cristina e il suo numeroso pubblico avrà luogo sabato 22 marzo alle ore 17,30 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma.

Converserà con l’autrice Nicola Panizza, del direttivo dell’Associazione Amici di Peagna.

L’ULTIMO GIORNO DI SOLE IN SCENA A VALLEGGIA

Domani, sabato 22 marzo 2025, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Valleggia a Quiliano, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’Ultimo giorno di sole”, di Giorgio Faletti, con Chiara Buratti, Davide Passarini (basso), Luca Modena (batteria) e Vincenzo Muré (pianoforte e tastiere).

“L’ultimo giorno di sole” è uno spettacolo di parole e canzoni scritto dal noto scrittore italiano Giorgio Faletti per l’attrice e cantante Chiara Buratti. Un progetto fortemente voluto e portato a compimento da Giorgio poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2014. La protagonista dello spettacolo è Linda (interpretata da Chiara Buratti), una donna che, di fronte all’annuncio di un’imminente catastrofe che colpirà il genere umano, mentre tutti fuggono alla ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare, decide di tornare nel paese dov’è nata. Nel chiedersi chi sarà quando tutto sarà finito, non si precipita avanti, ma preferisce guardarsi indietro. Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo migliore.

Un “romanzo a teatro”: sette monologhi intrecciati a otto canzoni inedite compongono questo intenso, commovente lavoro, l’ultimo scaturito dalla sua fantasia irrefrenabile.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Parole e Musica”, organizzata dalla Città di Quiliano e dall’Associazione Teatro Nuovo Valleggia, con la direzione artistica di Roberto Grossi. Il costo del biglietto è di € 20 in prevendita su http://eventbrite.it/.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “PENELOPE”

Nell’ambito della rassegna “A marzo il Sacco si tinge di Rosa” sabato 22 Marzo, alle ore 21, all’antico teatro Sacco di Savona ci sarà il quarto appuntamento e verrà rappresentato lo spettacolo di teatro “Penelope” di Marco Balma, per la Regia e adattamento di Vanessa Leonini.

Questi gli interpreti: Mafalda Garozzo: Penelope anziana – Ulisse

Monica Moro: Penelope giovane – Donna

Sabrina Battaglini: Una delle Moire – La Responsabilità – il Dovere – Donna – La Sorpresa – Ulisse

Lucia Carrieri: Una delle Moire – Il Futuro – Donna – La Confusione

Francesca Lopresti: Una delle Moire – il Destino – il Dolore – Donna – il Cuore delle donne – La Possibilità

Luci – Luigi “Gino” Spisto

Supporto tecnico – Alessandro Vanello

Scenografie Francesca Lopresti – Costumi a cura della Compagnia degli Evasi

Cosa succederebbe se ascoltando il nome di Penelope si intendesse “Donna”? E quali significati si troverebbero scavando in profondità sul mito di Penelope e dell’attesa?

Il mito della sposa che aspetta il ritorno dell’eroe partito per la guerra si trasforma in una metafora molto significativa dell’aspettare tutto ciò che Penelope/Donna desidera e financo pretende per sé, a dispetto di ciò che la voce sociale le sussurra costantemente e che la fa entrare in conflitto con sé stessa. L’amore, il rispetto, il diritto di essere felice, l’autonomia di decidere per il proprio destino e il proprio corpo, ma anche la capacità di lottare per sconfiggere stereotipi che la vogliono per natura fragile e limitata perché “le donne non vanno in guerra… non sono abbastanza forti”, quasi a voler intendere che la forza sta prevalentemente nel corpo e che è la natura ad aver diviso tra uomini e donne capacità e possibilità di realizzarsi.

In un’atmosfera rarefatta, senza nulla a cui aggrapparsi se non il bastone che la sorregge in vecchiaia, Penelope naviga dentro di sé come Ulisse in mare e come lui scopre isole ma di ricordi, incontra divinità ma terribili e angoscianti, si confronta con sé stessa e con l’ideale di un amore desiderato ma da cui si sente tradita. Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo, che è quello di tutte le donne, è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, sempre pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che l’attesa finisca? Quanta forza deve avere Penelope/Donna prima di poter essere una persona pienamente realizzata e accolta in una società matura e civile? (VanessaLeonini – regista).

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

GIORNATE DEL FAI A SAVONA

In occasione del 50° anniversario della fondazione del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, nato a Milano nel 1975, siamo lieti di invitarvi alle Giornate FAI di Primavera 2025, che si terranno a Savona sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, ospitati da uno dei primi comuni liguri che in questo anno particolare ha rinnovato il suo supporto concreto alla fondazione come “Comune Sostenitore”, aiutando in primis le nostre attività sul territorio, avvicinando, in questo modo, cittadini, associazioni e scuole alla tutela del patrimonio culturale. Diventare Comune Sostenitore ha un grande valore per il FAI e per noi volontari, perché permette alla fondazione di agire e di garantire un domani ai luoghi straordinari che protegge da 50 anni (la Liguria è la seconda regione in Italia per numero di beni FAI!), di renderli accessibili a tutti e di presidiare il nostro territorio attraverso le attività dei gruppi locali.

Il teatro Chiabrera è normalmente aperto al pubblico, ma non sono previste visite che ne raccontino la storia nella sua evoluzione in parallelo con lo sviluppo della città di Savona. Insieme ammireremo il Palazzo delle Poste (1931-1933) di Roberto Narducci, con la sua imponente facciata curvilinea (arricchito dalle opere di Arturo Martini e Mario Gambetta), la moderna sede della Banca BPM (1957-1959), progettata da Rosso e Vietti, con le sue superfici vetrate e i suoi riflessi mutevoli e la Residenza e Chiesa Evangelica Metodista (1963-1966), un’architettura polifunzionale di Carlo Aymonino che integra religione, abitazioni e spazi pubblici. Oltre a soffermarci su quanto è visibile, oltre ad entrare nel teatro, racconteremo di una città che ormai è scomparsa, cercando insieme ai visitatori le tracce di Villa De Mari, residenza di villeggiatura abbattuta nel 1962, ma ancora oggi nel cuore di molti savonesi.

Per tutti i visitatori saranno inoltre accessibili all’interno del teatro, accompagnati dai volontari FAI, il foyer, la platea, il palco delle autorità, i camerini e palcoscenico e il percorso sarà arricchito da aneddoti e curiosità relative al teatro di Savona e alla sua storia.

Solo per gli iscritti FAI, con posti limitati, sarà accessibile anche il sottotetto sabato e domenica alle ore 12.00 e alle ore 17.00 (senza possibilità di prenotazione, con accesso secondo ordine di arrivo)

Orari di apertura: sabato e domenica 10.00 – 12.00, ore 12.00 ultimo ingresso con turno per soli iscritti FAI / 14.00 – 17.00, ore 17.00 ultimo ingresso con turno per soli iscritti FAI; durata della visita 50 min circa.

GIORNATE DEL FAI A LAIGUEGLIA

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2025, il Santuario di Nostra Signora delle Penne di Laigueglia aprirà le sue porte per un evento speciale, dedicato alla scoperta della storia e delle tradizioni legate a questo luogo simbolico e alla comunità dei pescatori di corallo Catalani.

Quando: Domenica 23 marzo 2025, dalle ore 15 alle 18 (ultima visita alle ore 17:30)

Dove: Santuario di Nostra Signora delle Penne — Via Aurelia, 630, Laigueglia (SV)

Accompagnati dai volontari dell’associazione “Gli Amici delle Penne”, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata che ripercorre le vicende di questo antico luogo di culto e la straordinaria epopea dei pescatori di corallo provenienti dalla Catalogna, che nei secoli hanno lasciato un segno profondo nella storia e nelle tradizioni di Laigueglia.

Info e prenotazioni: È richiesta la prenotazione al numero 366 4155941.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Non si fermano gli eventi e le attività del Parconatura Asinolla di Pietra Ligure che vi aspetta per un altro weekend assieme agli amici animali del parco con una doppia festa. Assieme allo staff si festeggeranno tutti i papà e l’arrivo della Primavera!

SABATO 22 MARZO dalle ore 10.00 torna l’appuntamento con lo slow #Trekking insieme agli amici asinelli. Un’occasione per passeggiare in tranquillità nella natura, senza fretta e senza pensieri (possibilità di pranzo al termine dell’escursione). Nel pomeriggio, alle ore 15.00, PAPA’ MI FIDO DI TE!, con un giretto in sella all’interno del parco accompagnati dai papà. Alle ore 16.00 spazio all’iniziativa AMORE NEL BARATTOLO, un divertente laboratorio creativo dedicato ai papà.

DOMENICA 23 MARZO alle ore 11.00 GIOCHI IN SELLA, attività ludica e interattiva con gli amici #asini e #cavalli, mentre nel pomeriggio, alle ore 15.00, altro format collaudato con GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI: relax e benessere generati dal contatto con questi animali sensibili e amorevoli.

Infine, alle ore 16.00, VITA IN MANEGGIO, dove i nostri bambini si cimenteranno nella pulizia della stalla, nel realizzare una treccia di fieno, nella pulizia del manto e degli zoccoli…

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

