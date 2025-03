Mauro Demichelis eletto coordinatore regionale di “Città dell’olio”: passaggio di consegne con Enrico Lupi

Imperia. Passaggio di consegne fra Enrico Lupi e Mauro Demichelis, per la carica di Coordinatore Regionale dell’Associazione “Città dell’Olio” Liguria.

Il sindaco di Andora è stato eletto all’unanimità dei votanti, nell’ambito di una partecipata riunione del Coordinamento Regionale che si è svolta ieri ad Imperia nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria e ha visto l’elezione anche dei quattro coordinatori provinciali e l’individuazione del Consigliere Nazionale.

Coordinatore della Provincia di Imperia è Luca Vassallo, Sindaco del Comune di Chiusavecchia, della Provincia di Savona è Matteo Mirone, Sindaco del Comune di Arnasco, della Provincia di Genova è Vittorio Centanaro, Consigliere del Comune di Leivi, della provincia di La Spezia è Lorenzo Perrone, Consigliere del Comune di Levanto. Individuato anche il Consigliere nazionale: è Giuseppe Ianni, Assessore del Comune di Sestri Levante.

“Sono grato ai sindaci dell’Associazione “Città dell’Olio” che unitariamente mi hanno espresso fiducia e, in particolare, al Coordinatore uscente Enrico Lupi per il prezioso sostegno e per l’opera svolta finora. Ringrazio il Presidente Nazionale Michele Sonnessa con il quale condividiamo gli obiettivi strategici dell’Associazione e il Direttore Antonio Balenzano per il proficuo supporto tecnico attuato in questi anni – ha dichiarato il neo eletto Mauro Demichelis, che entrerà in carica ufficialmente dal 29 marzo – Lavorerò, insieme ai Coordinatori provinciali, in sinergia con tutti gli Enti, per attivare i migliori meccanismi a tutela e salvaguardia dei territori olivati con particolare attenzione alle azioni per garantire la difesa e la manutenzione del suolo, così vitali per i comuni liguri. Sul fronte della promozione e dello sviluppo di un turismo enogastronomico, valorizzeremo l’identità delle comunità liguri legate alla coltivazione dell’olivo, attraverso le manifestazioni nazionali promosse da “Città dell’Olio” come la “Camminata fra gli olivi” e “La Merenda nell’oliveta”, ma anche con eventi regionali che favoriscano la valorizzazione delle aziende dell’entroterra, la commercializzazione dei prodotti locali e l’utilizzo delle olive e dell’olio EVO liguri nei locali pubblici: in particolare, in questo ambito, un progetto che ho a cuore è l’inserimento nei menù della “carta degli olii” per favorire una piena conoscenza dei sapori locali e delle varietà nazionali, come già avviene con i vini”.