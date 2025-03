Maturità e consapevolezza per un girone di ritorno da urlo per il Vadino, Feroleto: “Strada per la salvezza ancora lunga, ma ci siamo”

Albenga. Una ripresa costante quella del Vadino negli ultimi due mesi. Una grande ventata di consapevolezza alla squadra allenata da Poggi che, nel girone di ritorno, sta mantenendo risultati da zona playoff. Con diversi punti raccolti nelle ultime partite, la squadra ora ha 23 punti in classifica e dista a 4 punti dalla zona play-out. Dopo mesi di piena zona arancione, ora il club arriva alla partita di domenica contro l’Oneglia (a 19 punti) con una tranquillità diversa per consolidare ancora di più la salvezza e rendere la fine di questo campionato più tranquilla.

Quasi un nuovo inizio quando la squadra era partita a dicembre. Una rosa rifondata da zero con giocatori di prospettiva molto giovani e con qualche giocatore esperto ad affiancarli. Dopo un primo periodo di assestamento e burrascoso, ora la squadra sembra aver trovato il giusto equilibrio. Dal pareggio contro il Camporosso, arriva solo la sconfitta contro la Baia Alassio prima in classifica. Poi i pareggi contro il secondo Ospedaletti e il Borghetto e poi le vittorie negli scontri diretti contro Mallare, Dego ed Imperiese, che fanno esultare per tre settimane di fila gli arancioneri.

“Mai avuto dubbi in società sulla squadra e sui ragazzi, sapevamo di aver costruito una rosa di valore con giocatori forti e giovani”, le parole di inizio intervista del dirigente del club Feroleto trasudano di consapevolezza nonostante un inizio non del tutto roseo: “Avevano soltanto bisogno di tempo, di stare insieme e di fare esperienza, per tanti è la prima esperienza in Prima Categoria. Prima dell’inizio del nuovo anno avevo detto ai ragazzi che il 2025 sarebbe stato sicuramente nostro. Il giorno di ritorno è totalmente diverso a livello di risultati rispetto al girone di andata. Non abbiamo fatto ancora nulla, ci godiamo il nono posto ma la strada per salvarsi è ancora lunga, a partire da sabato che abbiamo un altro scontro diretto con l’Oneglia in casa”.

Un mercato estivo corposo, un mercato invernale più minuzioso dove sono arrivati però giocatori giovani ma di livello: “Siamo sempre stati attenti alle opportunità, ricercando profili che potevano essere giusti per lo spogliatoio e per le nostre caratteristiche. Sono arrivati il classe 2005 Ciravegna e dal Pietra il classe 2004 Gibertini. Profili molto giovani ma di valore e che hanno alzato il livello tecnico della squadra. Nicolò sta contribuendo anche con le prestazioni, con gol e anche con una buona presenza a livello di spogliatoio nonostante sia molto giovane, sia dal 2005″.

“Era esattamente la squadra che volevamo costruire – continua il dirigente -. Anche a livello di staff tecnico, il giovane mister Poggi sta svolgendo un ottimo lavoro, la squadra gioca bene. Dobbiamo solo continuare così e salvarci il prima possibile”.

Qualcosa è cambiato all’interno dello spogliatoio secondo Feroleto: “La personalità e la maturità dei ragazzi. Il calendario ci ha penalizzato soprattutto all’inizio perché le prime sei giornate abbiamo incontrato le prime sei della classifica, senza demeritare con nessuna. Abbiamo sempre disputato partite importanti, come il pareggio a Camporosso e la sconfitta di misura, oltre al pareggio contro l’Ospedaletti all’ultimo secondo, partita che non commenterò, chi c’era sa. I ragazzi sono consapevoli di essere una buona squadra e lo stanno dimostrando in campo, per ora siamo molto soddisfatti”.

“La partita che ci ha cambiato a livello di responsabilità è stata la sconfitta in casa a col Cengio nel giorno di ritorno – spiega il dirigente -. Vincevamo 2-1 in superiorità numerica, ma abbiamo buttato via completamente il match perdendo 3-2 all’ultimo minuto. Da quel momento lì ho visto un cambiamento positivo, a volte anche dagli aspetti negativi si riesce ad imparare, è stata decisiva questa partita”.

Sabato lo scontro diretto contro l’Oneglia per chiudere al meglio un marzo da ricordare: “In questo mese avevamo quattro scontri diretti, questo sarà l’ultimo. Speriamo di ribaltare il risultato dell’andata. Sarà una partita difficile, gli scontri diretti sono partite combattute. Posso ad esempio citarti il Mallare, che ha 5 punti ma è una squadra viva, difficile da affrontare, noi ci abbiamo vinto all’ultimo minuto. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità per portare a casa i tre punti, sperando di salvarci il prima possibile”.