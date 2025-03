Masone chiama, Savona risponde. Cola: “Corsa a tre, c’è anche la Campese”

Vince 5 a 0 il Savona contro la Vecchiaudace archiviando la pratica prestissimo portandosi sul 4 a 0 dopo mezzora di gioco. Unica nota negativa l’infortunio di Esposito, appena tornato in campo dopo un lunghissimo stop. Mister Emanuele Cola si complimenta con i suoi e con gli avversari, visto che Masone e Campese non mollano un centimetro.

“Ho chiesto di entrare con ferocia per mettere subito distanza tra noi e loro – commenta -. La differenza tra le due squadre è tanta. Stanno rientrando un po’ di giocatori e si vede. Dispiace per Claudio Esposito che è in lacrime. È sempre stato infortunato, sembrava poter rientrare e dopo cinque minuti si è dovuto di nuovo fermare. Un abbraccio forte a lui. Raja ha avuto un risentimento dopo la partita contro il Quiliano. Ho preferito lasciarlo fuori per averlo caldo nelle partite che ci diranno se siamo pronti a salire o no”.

In questo turno i biancoblù hanno guadagnato due punti su Multedo, Olimpic e Campese mentre il Masone vincendo l’undicesima partita di fila è rimasto a -1 (lo scontro diretto sarà il 6 aprile): “Domenica prossima ci sarà il derby tra Masone e Campese. Vediamo come va. Siamo consapevoli del percorso che dobbiamo fare ma anche delle nostre qualità. Giocare dopo il Masone non ci cambia perché sappiamo che dobbiamo sempre vincere. Faccio al Masone i complimenti perché vincono da 11 partite. Speriamo di fare però il tipo per loro ai playoff. Abbiamo guadagnato due punti su Campese e Olimpic. Penso che l’Olimpic sia fuori mentre la Campese può ancora essere in corsa visto che ha i due scontri diretti contro noi e Masone”.