Mario Pisano premiato dal Pietra Ligure al suo ritorno al De Vincenzi con il Celle Varazze: “Sette stagioni che non si dimenticano facilmente”

Pietra Ligure. Prima dell’inizio della partita tra Pietra e Celle Varazze, non è passato inosservato il bel gesto della società biancocelesti nei confronti del proprio ex mister Mario Pisano, ora alla guida delle Civette che sta guidando in testa alla classifica.

Una maglia celebrativa consegnata poco prima del calcio d’inizio direttamente da capitan Edoardo Rovere in presenza di Gianmarco Insolito e Filippo Pili. Un affetto indelebile tra l’ambiente pietrese e il tecnico che continua anche dopo che le strade sono separate.

Il comunicato:

“7 stagioni in biancoceleste non si dimenticano tanto facilmente!!

È per questo che l’ A.S.D. Pietra Ligure 1956, in occasione del ritorno al Devincenzi di mister Mario Pisano, ha deciso di omaggiarlo con una maglia biancoceleste personalizzata.

7 STAGIONI, 3 TROFEI con noi. Ben tornato al Devincenzi Mister!”