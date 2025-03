Manifestazione “Una piazza per l’Europa”, i rappresentanti sindacali del porto di Savona e di Culp contrari alla partecipazione

Savona. Le componenti Filt Cgil delle Rsu e delle Rsa del porto di Savona-Vado Ligure e del consiglio dei delegati Culp “Pippo Rebagliati” di Savona prendono le distanze dalla partecipazione alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” e esprimono la loro contrarietà sul tema: “I sostenitori del riarmo europeo stanno cercando di ‘mescolare le carte’ per attirare lavoratrici e lavoratori alla manifestazione organizzata il prossimo 15 marzo. Sosteniamo unitamente e con forza che tali obiettivi siano in profonda antitesi ai principi sindacali e di solidarietà internazionalista”.

“Auspichiamo ci possa essere una presa di coscienza di lavoratori, pensionati e studenti perché maturi la consapevolezza che tutte le guerre altro non sono che guerre di spartizione che contrappongono la vita e gli interessi dei salariati dei diversi Paesi a quelli della classe dominante”.

“Il ‘riarmo per l’Europa’ sta coinvolgendo, e continuerà ad attirare, ingenti investimenti sulla spesa pubblica decurtando sanità e istruzione, mentre l’inflazione galoppa mettendo a rischio la sostenibilità delle famiglie italiane e europee”.

“Ci appelliamo a lavoratrici e lavoratori, pensionati e studenti, italiani e europei, perché si uniscano alla lotta contro la militarizzazione riaffermando i principi di classe e di solidarietà sindacale”.