Savona. Il maltempo ha colpito nella notte, in particolare a Savona dove è crollato un albero.

È successo in via Romagnoli, per fortuna senza ferire nessuno o causare danni, ma ha comportato disagi alla viabilità. Per consentire le operazioni di rimozione, infatti, è stato necessario chiudere la strada.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimosso l’albero: la strada è stata già riaperta, dopo qualche ora di interdizione.