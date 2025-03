Mallare: terremoto in maggioranza, il Comune a rischio commissariamento

Mallare. Il Comune di Mallare a rischio commissariamento. Dopo il Consiglio comunale di ieri, 25 marzo, un “terremoto politico” ha scosso gli equilibri del parlamentino, che non è riuscito ad approvare i punti urgenti sul bilancio preventivo, ma soprattutto, durante il quale ben quattro consiglieri di maggioranza del gruppo “Uniti per costruire Mallare” hanno dato le dimissioni, rimettendo le deleghe e spostandosi sui banchi dell’opposizione.

A darne notizia il sindaco, Flavio Astiggiano: “Ci teniamo a dare una serie di delucidazioni su alcune delle conseguenze della mancata approvazione di importanti punti posti all’ordine del giorno, con voto contrario di alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza, ovvero Pistone Mario, Minguzzi Irene, Gennarelli Gustavo e Bugna Denise.

Il Comune ha vinto un bando GAL PSR per un totale di 56.679,50 euro per il Ripristino e Valorizzazione del percorso escursionistico aree Bresca-Montefreddo, Bivio Regina-Bresca, Baracchi e Eremita- Faggi di Benevento. In poche parole il Bando consiste nel ripristino di due percorsi ciclo escursionistici che interessano le aree sopra citate, dando al paese un possibile ampliamento a livello turistico di outdoor e mettendo in sicurezza sentieri che per anni sono stati trascurati. A seguito del voto contrario dei suddetti consiglieri non è stato possibile iscrivere a bilancio il relativo importo che pertanto rischia di andare perso”.

“Il Comune di Mallare non parteciperà ad EUROFLORA 2025 – prosegue – Il progetto consisteva nel portare la nostra realtà di piccolo paese in una manifestazione a livello internazionale per valorizzare le eccellenze del nostro territorio, ivi comprese alcune importanti realtà economiche mallaresi. Volevamo cogliere questa magnifica occasione e, visto lo stato avanzato del progetto, che era stato voluto anche da chi adesso ha votato contro, il Comune di Mallare si ritirerà dal concorso con tutte le conseguenze del caso. Inoltre parte della variazione di bilancio prevedeva anche progetti a scopo sociale e scolastico. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’ambito sociale, rischiamo di non poter portare avanti un progetto di emergenza abitativa, così come purtroppo non verranno attivate alcune iniziative a carattere educativo a favore dei nostri bambini e ragazzi”.

E ancora: “Un altro punto, non approvato dai predetti consiglieri di maggioranza, riguarda la ratifica di una variazione di bilancio relativa, tra l’altro, alla progettazione per la costituzione di una Comunità Energetica, prevista dal programma amministrativo, che gli stessi consiglieri che adesso hanno votato contro avevano invece sottoscritto. Tutto questo nonostante la palese partecipazione dei cittadini che numerosi hanno fatto pervenire al Comune le relative manifestazioni di interesse sulla Comunità Energetica (la relativa modulistica per chi fosse interessato è tuttora disponibile negli Uffici comunali). Aggiungiamo che tutta la documentazione relativa a tutti i punti dell’ordine del giorno è stata messa a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti, ma questi ultimi non hanno ritenuto di visionarla. Peraltro, i predetti consiglieri hanno addirittura votato contro questioni riguardanti, per citarne alcune, stipendi dei dipendenti, corsi di Formazione e Sicurezza, Contributi Previdenziali ecc.”.

“Riteniamo addirittura surreale che uno dei consiglieri di maggioranza abbia sollevato questioni sul fatto che nella sala del Consiglio non fosse più presente un manifesto politico (sottolineiamo il fatto che in una Sala Consigliare non debbano essere presenti manifesti di Partito) da lui stesso autonomamente affisso e non condiviso da tutte le anime presenti in Consiglio Comunale. Ringraziamo e restiamo a disposizione di tutti i Cittadini che volessero ulteriori chiarimenti, e precisiamo che il Sindaco, il Vicesindaco Sasha De Santis, l’Assessore Giulia Barlocco ed il consigliere Davide Zoppetti stanno continuando a lavorare su quanto di competenza nell’interesse esclusivo della popolazione mallarese”, conclude Astiggiano.