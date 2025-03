Mallare, mozione di sfiducia al sindaco: “Al paese serve una guida autorevole, tante decisioni da prendere”

Mallare. I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per costruire Mallare”, Mario Pistone, Denise Bugna, Gustavo Gennarelli, Irene Minguzzi e del gruppo “Mallare il futuro nelle nostre radici”, Marco Cerruti, Sabrina Gennarelli e Alex Pesce hanno depositato mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Flavio Astiggiano.

Spiegano: “Abbiamo bisogno di dare a questo paese una guida autorevole e conforme ad una larga maggioranza perchè le decisioni da prendere, ancora di più in una situazione come quella atuale, sono tante e devono essere prese velocemente. Non possiamo più assistere inermi e da passivi spettatori ad uno spettacolo che sta attanagliando ed affondando il paese”.

“Se non affrontiamo oggi i problemi (costruzione nuovi loculi in quanto è da oltre tre anni che non ce ne sono più disponibili, illuminazione votiva non funzionante in parecchie zone del cimitero, carenza di medici di base, modesti interventi per danni alluvionali, piano regolatore scaduto da anni), saremo anche noi responsabili di una crisi che certo non è quello che ci chiedono centinaia di persone che ci hanno votato e che oggi hanno bisogno di una guida e di una amministrazione che si occupi di risolvere i loro gravi problemi e che dia la direzione per tornare a crescere e costruire il loro futuro”.

“Futuro necessario, per ricostruire un territorio ricco di cultura di monumenti storici di vecchie colture, un’area verde alle spalle della riviera di ponente. Strade di campagna panoramiche contornate da faggi secolari. Questo territorio chiamato Mallare necessita di strade di collegamento per il turismo , strade antincendio, strade di sicurezza in caso di calamità, strade di scorrimento per l’industria del luogo. Dopo le varie alluvione subite nel 2018—2019—2021—2024- , i cocci sono rimasti tantissimi, e qui vi elenchiamo i più importanti da sistemare: messa in sicurezza sponde delle bormide che bagnano il nostro territorio, strade Comunali del territorio con raccolta acqua in canali adeguati, con tombini e grigliature robuste, illuminazioni e telecamere per la sicurezza, ponte in loc. Acque di Mallare, dopo vari controlli da ditta specializzata con la precisa relazione, è assolutamente necessario mettere in sicurezza, mettere in sicurezza l’ area industriale, con la pulizia dei canali di scolo, inserimento di tubazioni adeguate, griglie di raccordo molto robuste, mettere in sicurezza l’area dello storico monumento ai caduti di tutte le guerre, rigenerazione urbana, rifare la piazza mercatale, la pavimentazione del viale centrale e la sistemazione del giardino attiguo, piano parcheggi, dare una accelerazione al progetto P.U.C. comunale., istrutturare il vecchio asilo in appartamenti di edilizia popolare, con destinazione alle famiglie più bisognose con affitto calmierato, tutti lavori necessari per fare vivere questo paese”.

E concludono: “Sappiamo che tutto è difficile, ma sappiamo anche, nostro malgrado, che questa Amministrazione confusa non è più all’ altezza di amministrare Mallare”.