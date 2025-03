Mallare, i consiglieri di maggioranza: “Serviamo solo per approvare gli ordini del giorno durante i consigli?”

Mallare. “Durante questi dieci mesi di amministrazione ci siamo visti costretti, a nostro malgrado, per ben tre volte, a chiedere incontri tramite il capogruppo Gustavo Gennarelli dopo tanto silenzio da parte della giunta. Il 24 ottobre 2024 è il giorno in cui un’alluvione si è riversata sul nostro territorio arrecando notevoli danni. Il giorno successivo noi consiglieri ci recavamo in comune con tutta la nostra disponibilità per trovare insieme le soluzioni più adeguate. Al riguardo ci è stato detto che saremmo stati convocati per compilare le schede di somma urgenza, cosa mai avvenuta perché è stato dato l’incarico all’ufficio tecnico. Oggi, a distanza di 5 mesi, ci ritroviamo ancora con gli stessi problemi di mancata sicurezza per il paese (vedi tombini, cunette, area industriale, Rio Rocchino etc)”. Lo dichiarano i consiglieri di maggioranza Denise Bugna, Gustavo Gennarelli, Irene Minguzzi e Mario Pistone.

“Da tempo chiedevamo l’assunzione di un nuovo geometra che potesse affiancare l’ufficio tecnico per renderlo più efficace, ma anche questo rimane da fare. Parlando di deleghe, non avevano alcun potere decisionale. Dopo la nostra rinuncia alle deleghe, di cui siamo stati accusati di non averle mai usate (forse si riferiscono ai bandi mandati sul gruppo, agli addobbi natalizi, al mercatino di Natale, ai post sui social, al programma per l’utilizzo del palazzetto, all’installazione dei cestini etc. i mallaresi chi hanno visto a fare tutto questo?) ma pur avendo delle ristrettezze pensiamo di aver adempiuto a tutti i nostri compiti. Se il nostro sindaco riteneva importante la nostra presenza e collaborazione forse sarebbe stato opportuno convocarci per chiedere eventuali chiarimenti sulla nostra decisione. Ma siamo stati noi, ancora un’altra volta, a chiedere un colloquio per trovare un accordo che non c’è stato. Pur avendo dato dal primo giorno tutta la nostra disponibilità non siamo mai stati contattati dagli assessori né telefonicamente né per messaggio per una nostra collaborazione”.

“Ci chiediamo se noi siamo serviti per portare voti per le ultime elezioni, visto che quando abbiamo avuto l’occasione di dare consigli non sono mai stati messi in atto. Serviamo solo per approvare l’ordine del giorno durante i consigli? Il sindaco in diverse occasioni è stato informato che la situazione era critica, e doveva prendere provvedimenti, ma per lui tutto andava bene e ha proseguito nel suo percorso senza mai chiedersi come mai tre consiglieri della precedente amministrazione che avevano fatto un buon lavoro ora continuavano a lamentarsi, e il come mai siano stati in 4 a rinunciare alle deleghe”.

“Per quanto concerne il bando GAL PSR è stato un bando fatto dalla precedente amministrazione, la conferma da parte della regione è arrivata il 20 dicembre 2024, e il comune è già in possesso di un acconto del 20%. Essendo il progetto già finanziato non sussistono i presupposti perché vadano perduti come dichiarato dal sindaco in consiglio comunale procurando dissapori e allarmismi tra i cittadini. Il periodo di inizio lavori sarà entro giugno 2025. Abbiamo votato contro a questa variazione di bilancio perché stufi di vedere i mesi trascorrere e con loro i bandi (mandati sempre tempestivamente sul nostro gruppo di Whatsapp dal consigliere Mario Pistone) senza però far ciò che è utile per ottenerli e quindi diversi bandi sono stati persi, per esempio il progetto sponde Rio Biterna per 400.000 euro e il progetto della strada del Cadotto per la sistemazione dell’asfalto di 300.000 euro, entrambi persi (questi sono solo alcuni esempi). Altri progetti sono già stati finanziati ma aspettano la loro realizzazione per esempio il PSR 4 strada San Giacomo, per qualche motivo i lavori non iniziano”.

“Un altro punto citato dal nostro sindaco riguarda la rettifica di una variazione di bilancio relativa alla comunità energetica. Indubbiamente la comunità energetica è importante per il nostro paese e siamo sicuramente d’accordo, in quanto non solo si trovava all’interno del nostro programma elettorale fatto in comune accordo, ma perché sarebbe utile sia per il comune che per coloro che ne fanno parte, portando benefici, ma in questo momento ci sono realtà più urgenti per il nostro paese che hanno bisogno di una tempestiva risposta da parte del comune. Vogliamo che sia chiaro che il nostro modo di agire è stato fatto a malincuore dopo aver cercato in tutti i modi di risolvere la situazione. Ci teniamo al nostro paese e ai nostri concittadini ed è per questo che abbiamo agito nell’interesse di tutti”, concludono.