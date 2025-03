Liguria. Lutto per Gino Paoli: è morto a sessant’anni il figlio Giovanni Paoli, primogenito del cantautore e della prima moglie, Anna Fabbri.

Paoli è morto nell’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da un infarto. Giornalista, aveva lavorato per più testate e per più editori, da Mondadori a Rcs.

In occasione del recente novantesimo compleanno del padre ne aveva raccontato il lato più privato ricordando, tra le altre cose, l’amore di famiglia per i gatti e i momenti speciali come la nascita di Amanda, figlia di Stefana Sandrelli, sorella che non sapeva di avere, nata dalla relazione del papà con l’attrice.

Paoli ha altri due figli oltre a Giovanni e Amanda: Nicolò e Tomaso, avuti entrambi dall’attuale moglie Paola Penzo. Giovanni Paoli lascia la compagna e la figlia Olivia.

“Da parte mia e di tutta la Giunta regionale voglio esprimere la vicinanza della Liguria a Gino Paoli per la morte del figlio Giovanni. Un momento sicuramente di immenso dolore per questo grande artista che, con le sue parole, è riuscito a dar voce a storie e sentimenti immortali. Proprio per la sua statura e la sua importanza storica nel panorama cantautorale, nel 2022 era stato insignito della ‘Croce di San Giorgio’, il riconoscimento istituito da Regione Liguria che premia chi si sia distinto per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale” le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.