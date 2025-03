Lutto nel mondo del cinema, si è spenta l’attrice Eleonora Giorgi

Liguria. Il mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo piange la scomparsa dell’attrice Eleonora Giorgi, che è spenta all’età di 71 anni dopo una lunga malattia, un tumore al pancreas scoperto nell’autunno 2023 e che aveva raccontato anche in pubblico.

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, è considerata una icona della commedia all’italiana: il suo esordio nel 1973 come attrice protagonista del film erotico “Storia di una monaca di clausura”. Poi una carriera anche in ruoli drammatici nei film come Cuore di cane (1976) di Alberto Lattuada e Una spirale di nebbia (1977), del regista Eriprando Visconti.

E’ stata spesso in coppia con famosi interpreti degli anni ottanta, come Renato Pozzetto (Mia moglie è una strega e Mani di fata), Carlo Verdone (Borotalco, una delle sue interpretazioni di maggior successo presso il grande pubblico, premiata con un David di Donatello, e qualche anno dopo, Compagni di scuola), Johnny Dorelli (Vediamoci chiaro) e Adriano Celentano con cui ha girato Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior.

Negli anni novanta e duemila la sua attività l’ha vista protagonista in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo, come Morte di una strega, Lo zio d’America e I Cesaroni.

Nel 2018 partecipa come concorrente al programma televisivo Ballando con le stelle e alla terza edizione del Grande Fratello VIP.

Poi i momenti difficili con l’arrivo della malattia, senza per questo rinunciare fino alla fine al suo sorriso e alla sua voglia di vivere. La notizia della scomparsa ha suscitato molte reazioni sui social e non solo: numerosi, infatti, i messaggi di cordoglio, commozione e ricordi apparsi in queste ore, dal grade al piccolo schermo, passando per la televisione e il web.