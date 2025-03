Lutto nel basket savonese: si è spento Dario Testa, storico coach a Savona e a Vado Ligure

Savona. Lutto nel mondo del basket savonese: si è spento Dario Testa, storico coach a Savona e a Vado Ligure.

Dario Testa è mancato nella sua abitazione di Savona, all’età di 78 anni. Lascia la nipote e la cognata, oltre ai parenti e ai tanti amici che in tanti anni di passione cestistica ne hanno apprezzato le doti umane e sportive.

Rappresentante nel settore alimentare di professione, ha però dedicato la sua vita alla palla a spicchi: è stato allenatore in serie B e serie C, oltre ad aver guidato numerose squadre giovanili ottenendo vittorie nei campionati provinciali e regionali. Ha chiuso la sua carriera come dirigente della Carisa Riviera Vado in B2 maschile.

Da dirigente responsabile del Riviera Vado Basket aveva anche accarezzato il sogno del ritorno in A Dilettanti, nella primavera del 2011.

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati in queste ore: tanti i ricordi di vecchi e più giovani cestisti che con lui sono cresciuti, non solo nella pallacanestro ma anche nella vita di tutti i giorni.

“Le nostre società esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Dario Testa. Dario è stato il fondatore dell’Amatori Savona e anche socio fondatore della Pallacanestro Vado. È stato per tanti anni allenatore e figura di riferimento per molti nostri allenatori, insegnandoci i valori più sani dello sport e lo ricordiamo con grande affetto” il messaggio diffuso via social dalla Pallacanestro Vado.

I funerali si terranno domani, venerdì 21 marzo, alle ore 10.30, nella chiesa di San Paolo in corso Tardy e Benech a Savona.