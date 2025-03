Lutto a Stella: si è spento a 71 anni Adriano Zunino

Stella. Si è spento sabato mattina all’età di 71 anni, presso una RSA di Savona, dove era ricoverato da qualche tempo, per una patologia degenerativa, Adriano Zunino, dal 1975 titolare dell’officina Autogomme di Cogoleto, per anni tra le personalità più iconiche e amate del paese che lo aveva accolto, insieme alla sua famiglia. Alle sue mani esperte generazioni di cogoletesi hanno affidato la cura degli pneumatici, per le proprie moto e autovetture.

Zunino era nato a Stella, dove risiedeva la sua famiglia, il 23 novembre del 1953. Il 22 gennaio 1978 si era sposato a Giusvalla, con Patrizia Ferrero, scomparsa prematuramente il 1º agosto del 2016. Da Giusvalla la famiglia si era poi trasferita a Cogoleto, per avvicinarsi all’attività di Adriano.

Lascia i due figli, Alessia e Alessandro, con le loro famiglie.

Gli amici accompagneranno Adriano Zunino al cimitero di Giusvalla per un ultimo saluto domani, lunedì 10 marzo, alle ore 11.