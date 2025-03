Lupo nel Letimbro a Santuario, Osa: “Non mangiano bambini e persone, ne sono intimoriti. Deve solo essere lasciato in pace”

Savona. “Forse sperava di parlare con San Francesco, vedendo sfilare tanti fedeli e insegne religiose?”. Reagisce con ironia l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) al video divenuto virale sui social del lupo ripreso oggi nel greto del torrente Letimbro vicino al Santuario di Savona.

OSA ritiene “di dover contrastare le fake news che continuamente diffondono persone disinformate e prevenute e, purtroppo, organizzazioni agricole e venatorie”.

Osa precisa che: “I lupi non mangiano bambini e persone ma, anzi, ne sono intimoriti. Non mangiano neppure i gatti. Non sono stati liberati da nessuno ma si sono lentamente diffusi, provenendo in parte dal centro Italia ed in parte dalla Francia. Non serve a nulla ed è anzi controproducente (attirerebbe altri soggetti) abbatterne qualcuno, essendo il loro numero già limitato da veleni, investimenti stradali e mortalità naturale”.

E proseguono: “Il fucile non serve neppure per tenerli lontani da greggi e mandrie, servendo invece rinforzare aie, stalle e stazzi, installare recinti elettrici e, soprattutto, difendere ovini e bovini al pascolo con cani da guardiania appositamente addestrati e, si spera, acquistati con contributi pubblici disponibili. Ha solo bisogno di essere lasciato in pace, osservandolo senza timore quando lo si vede, consentendogli di continuare a fare il lavoro che madre-natura gli affida: predare caprioli, daini e cinghiali e tenere limitato il loro numero”.