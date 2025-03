Luigi Pignocca nuovo segretario provinciale di Forza Italia

Savona. Luigi Pignocca è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia. L’ufficialità è arrivata a margine del congresso provinciale svoltosi stamani nella Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Nervi.

Oltre al ruolo dell’ex sindaco di Loano, già commissario del partito e “candidato unico” alla carica, sono stati ufficializzati i coordinatori cittadini: Luciano Stazi (Savona), Simone Dentella, (Albenga), Sara Badano (Finale Ligure), Giovanni Battista Cepollina (Loano), Andrea Lazzarin (Toirano), Valeria Calcagno (Spotorno).

“Una mattinata davvero molto partecipata – commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – Grande l’entusiasmo di amici, sindaci, segretari cittadini e tesserati che hanno contribuito al successo di questo appuntamento”.

“Una piccola riflessione personale – aggiunge – Faccio politica da molti anni, ho vissuto diverse volte l’esperienza di oggi. Ogni volta è un’emozione diversa. Oggi ho potuto notare l’emozione di chi si affacciava per la prima volta alla politica, la commozione di chi ha visto la rinascita di un partito in cui è cresciuto, il rispetto di chi è arrivato vestito con cura, per affrontare questo nuovo percorso, che sarà personale in primis, svilupperà autocoscienza e potenzialità di ognuno dei presenti”.

“Ringrazio l’onorevole Chiara Tenerini per aver presieduto il congresso con puntualità, energia e competenza: decisamente un valore aggiunto ai lavori della mattinata. Ringrazio l’onorevole Roberto Bagnasco per essere intervenuto e aver portato la sua esperienza e il suo esempio Sono onorato di far parte di questa squadra che saprà essere presente e vicina ai cittadini per continuare il processo di crescita e di sviluppo di Forza Italia in tutta la provincia di Savona”.