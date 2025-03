Luca Giaimi trionfa in Portogallo: le congratulazioni dell’amministrazione di Alassio

Alassio. Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti si congratulano con il ciclista alassino Luca Giaimi per la vittoria conseguita ieri in Portogallo al Troféu Internacional da Arrábida 2025, che ha rappresentato per l’atleta ventenne il primo successo tra gli élite. Luca Giaimi, cresciuto nell’Unione Ciclistica Alassio, sta attualmente gareggiando per la UAE Emirates Gen Z, settore giovanile della UAE Emirates capeggiata dal campione del mondo Tadej Pogacar, che alcuni giorni fa ha lasciato il segno del suo passaggio ad Alassio con la sua firma per la piastrella del Muretto.

“Congratulazioni vivissime a Luca Giaimi – dichiarano il sindaco Melgrati e l’assessore Zucchinetti – per questa splendida vittoria che rappresenta un momento estremamente importante nella carriera da professionista dell’atleta, al quale la nostra Amministrazione Comunale ha desiderato assegnare per due anni consecutivi l’Adelasia d’Argento, ovvero il massimo riconoscimento che la Città di Alassio riconosce ai talenti alassini dello sport, per i loro risultati di assoluto rilievo conseguiti a livello nazionale e internazionale. Il messaggio che inviamo oggi a Luca è che possa sempre ottenere il successo che merita nel brillante percorso che sta portando avanti”.

Nella foto d’archivio la premiazione ad Alassio dell’atleta Luca Giaimi da parte del Coni alla presenza del presidente regionale del Coni Antonio Micillo, del delegato del Coni Savona Roberto Pizzorno e dell’Assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, in qualità di fiduciaria del Coni Alassio.