Lotta greco-romana, Portuali Lotta Savona protagonista anche ai Campionati Italiani under 20: il bronzo di Gagliano regala l’ennesima gioia stagionale

Savona. Il giorno 23 marzo 2025, presso il PalaPellicone di Roma, si sono svolti i Campionati Italiani under 20 di lotta greco-romana. In una competizione che presentava 157 atleti, la Portuali Lotta Savona capitanata dall’accompagnatore Davide Armosini non ha fatto mancare la sua presenza, portando nelle varie categorie cinque giovani atleti.

Tanti erano gli esordi in materassina: il primo è stato Tommaso Loiodice, impegnato nella categoria dei 67 kg. L’atleta, di certo non supportato dalla dea bendata, ha perso il primo incontro a causa di un infortunio non venendo successivamente ripescato. La stessa sorte, nella categoria 72 kg, è capitata a Francesco Biggio, anche lui al suo esordio sulla materassina.

Da segnalare poi una doppia presenza nella categoria 77 kg, dove la Portuali Lotta Savona si è presentata con Federico Cavallo ed Enea Bientinesi, entrambi eliminati al primo turno nonostante abbiano disputato i propri incontri distinguendosi per la tenacia dimostrata.

Infine a conquistare una medaglia di grande spessore e valore è stato Matteo Gagliano, atleta salito sul podio nella categoria 63 kg. Gagliano, in un gruppo con 14 atleti, ha vinto il turno di qualificazione salvo poi fermarsi ai quarti contro il futuro finalista. Quest’ultimo particolare ha comunque permesso all’atleta di essere ripescato, riuscendo poi con voglia e dedizione ad imporsi nella finale per la medaglia di bronzo.

La stagione 2024-2025 si conferma dunque ricca di medaglie per la lotta savonese, che adesso riprenderà gli allenamenti presso la palestra CONI di via Monturbano.