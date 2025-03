L’Osservatorio Animalista: “Allarme lamette a Savona: tre cani con profondi tagli alle zampe dopo una passeggiata”

Savona. “Tre cani sono finiti dal veterinario, per profondi tagli alle zampe, di ritorno dalla passeggiata giornaliera in piazza Sisto IV nel centro di Savona”. A denunciarlo è l’Osservatorio Savonese Animalista.

L’Osa che mette in guardia “non solo gli accompagnatori di cani ma anche genitori a passeggio con bambini che già camminano da soli ed operatori ecologici addetti alla spazzatura delle strade. Il responsabile dell’azione anticani, che probabilmente ha infisso lamette o oggetti molto taglienti in qualche aiuola, non ha pensato, o forse sì, ai danni che potrebbe arrecare anche alle persone”.

L’Osa e gli animalisti savonese sperano “che la polizia municipale riesca ad individuare l’autore di questa cattiveria attraverso le telecamere della zona e che l’azienda comunale dei servizi bonifichi la zona al più presto”.