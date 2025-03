Lodi al servizio di teleriabilitazione di Asl2: “Grazie a voi mio padre ha recuperato molte funzionalità motorie”

Buongiorno, vorrei mettere a conoscenza a tutti i lettori di IVG del servizio di fisioterapia cure domiciliari che fa a capo al responsabile Dott. Alberto Piacenza e, nello specifico, il progetto per pazienti affetti da BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Ringrazio Piacenza, coordinatore delle attività riabilitative territoriali, per le cure prestate ai miei genitori in particolar modo a mio padre, il quale ha recuperato in buona parte la sua funzionalità motoria e, di conseguenza una migliore qualità di vita.

Abbiamo apprezzato la disponibilità, la gentilezza e la professionalità di tutti gli operatori che si sono prodigati in questo servizio, essenziale e necessario.

Un doveroso ringraziamento ad ognuno di loro.

Cordiali saluti

Ricci Valentina

Che cos’è il servizio di teleriabilitazione di Asl 2

Inaugurato in Asl2 nel mese di maggio 2023, si avvale di personale altamente specializzato nell’ambito della riabilitazione delle patologie dell’apparato respiratorio. Questo servizio è rivolto a tutti i soggetti affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Il progetto di teleriabilitazione prevede la presa in carico di anziani affetti da BPCO per un periodo di 8-12 settimane, con trattamenti trisettimanali e rivalutazioni a due e sei mesi dalla conclusione del percorso. Il trattamento prevede un collegamento in videoconferenza con il paziente, che può tranquillamente utilizzare pc tablet o un normale smartphone, mentre dall’altro capo della comunicazione lo specialista, che si collega da una postazione specializzata, fa eseguire gli esercizi di respirazione potendone constatare i risultati.

In Italia, la BPCO colpisce oltre 3,5 milioni di individui, mentre in provincia di Savona la percentuale di pazienti affetti da tale patologia rappresenta circa il 4,6% della popolazione, con variazioni dal 4,1% nel Distretto Albenganese al 5% nel Distretto Savonese. Questi pazienti sono spesso soggetti a esacerbazioni e riacutizzazioni della sintomatologia, quali difficoltà respiratorie, tosse e oppressione toracica, che nei casi più gravi possono richiedere ripetuti ricoveri ospedalieri. Pertanto è di vitale importanza definire e strutturare percorsi terapeutici volti a favorire il riconoscimento precoce delle riacutizzazioni, l’autogestione, e il miglioramento del benessere psico-fisico e della qualità di vita.