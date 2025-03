Loano, ultimati i controlli sui pini lungo l’Aurelia. Dal 4 marzo via ai lavori di eliminazione dei passaggi pedonali rialzati

Loano. Sono state completate la notte scorsa le prove di trazione volte a stabilire lo “stato di salute” dei pini presenti sulla via Aurelia a Loano.

Come annunciato, in questi giorni le piante sono state sottoposte a controlli ed accertamenti per verificarne la stabilità, specie nell’ottica di garantire la sicurezza pubblica.

Il test di trazione permette di valutare la stabilità degli alberi e di testare la resistenza meccanica e la stabilità di un albero a livello delle radici. Nel test, un paranco manuale o un verricello collegato ad una fine fissata alla parte altra del tronco sottopongono l’albero a sollecitazione, simulando la forza del vento; sensori posizionati alla base misurano le variazioni di inclinazione. Il test consente di misurare la risposta dell’albero alle sollecitazioni e fornisce quindi dati utili a verificarne la stabilità.

L’intervento, effettuato da tecnici specializzati, ha avuto un costo totale di circa 20 mila euro.

Complessivamente, sono stati sottoposti ad accertamenti 19 pini sull’Aurelia. Di questi 16 hanno superato le prove di carico e quindi non saranno abbattuti; altri 3 dovranno essere eliminati, come stabilito da apposita perizia. L’incarico di perizia ha avuto un costo di poco inferiore ai 7 mila euro.

“Interventi di questo genere – sottolineano il sindaco di Loano e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina – sono fondamentali per garantire un adeguato monitoraggio delle condizioni del verde pubblico presente sul territorio, al fine di garantire non solo la salute delle piante, ma anche la massima sicurezza per tutti i nostri concittadini. Ricordiamo, infatti, che i pini sulla via Aurelia sono stati piantumati negli anni ’30 del secolo scorso e quindi sono piante quasi centenarie”.

Martedì 4 marzo alle 20 prenderanno il via i lavori relativi al terzo lotto di riasfaltatura della via Aurelia. Il tratto interessato dagli interventi è quello che va dal confine con Borghetto Santo Spirito alla rotatoria all’incrocio con via dei Gazzi.

L’intervento prevede la scarificazione del vecchio manto stradale e la successiva stesura del nuovo asfalto. Nei giorni successivi verranno poi realizzati gli altri interventi relativi a illuminazione, segnaletica e altri manufatti stradali.

Contestualmente inizieranno gli interventi di eliminazione dei passaggi pedonali rialzati presenti nel tratto.

Lungo il tratto interessato sarà in vigore il divieto di sosta per ogni categoria di veicolo a partire dalle ore 18.