Loano, in biblioteca un incontro dedicato a Italo Calvino “da partigiano a scrittore”

Loano. Prosegue il “Viaggio nella Resistenza attraverso i libri” promosso dalla sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 6 aprile alle 15.30 nella biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano. Durante il pomeriggio le due relatrici Daniela Cassini e Manuela Ormea approfondiranno il tema “Italo Calvino da partigiano a scrittore. Gli intrecci tra la vita e l’opera di uno dei grandi del Novecento”. Ciò attraverso due volumi.

Il primo è “Italo Calvino. Il partigiano Santiago” di Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono (Fusta Editore, 2023). In “Italo Calvino. Il partigiano Santiago” documenti, fotografie, scritti d’archivio, approfondimenti, inediti a corredo dell’opera raccontano di giovani vite, storie politiche e umane della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà e la giustizia, per l’affermazione di una civiltà progredita dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale.

“A cento anni dalla nascita di Italo Calvino era doveroso ritessere la trama intorno alla esperienza diretta e vitale da lui vissuta nella Resistenza, che si svolse nei suoi boschi e nel suo paesaggio e che poi lo accompagnerà per sempre, come dimostra l’insieme delle sue opere. Alla lotta di Liberazione Calvino diede un contributo originale come narratore, testimone e interprete che lo solleva senz’altro ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza, con Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Primo Levi e Luigi Meneghello.

In questo libro antologico vengono evocate le sue parole perfette, la sua capacità di cogliere il reale e insieme la visione, nella ricerca costante del senso ‘di ciò che appare e scompare’. Questo percorso di memoria parte dalle pubblicazioni fondamentali sulla storia della Resistenza nella I Zona Liguria, dai preziosi documenti originali dell’Archivio Storico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, dai fervidi giornali della Resistenza e della Liberazione a cui Italo Calvino collaborò come giovane giornalista, cronista e curatore della stampa partigiana e dalla riproposizione dei suoi articoli. Arriva infine ai documenti unici e inediti dell’Archivio privato Giacometti- Loiacono, che svelano nuovi elementi di questa storia appassionata di giovani partigiani e partigiane attraverso racconti, poesie, lettere, appunti… e che raccontano una ricchezza di esperienze e di vite tra il Ponente ligure, Sanremo, il Piemonte e Torino, il mondo”.

Il secondo volume è “Il mondo che verrà. Incontri con l’altrove di Italo Calvino” di Manuela Ormea (Lo Studiolo, 2022). Il libro è un viaggio nel “corpus” dell’opera calviniana attraverso confronti e relazioni che mostrano come il grande scrittore sia stato capace di anticipare temi di grande attualità. Il saggio si sofferma sui “motivi” che ritornano nelle opere di Calvino: il Fantastico, l’esperienza partigiana, il rapporto con l’altro e così via.

La conferenza, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata promossa in collaborazione con la sezione di Savona e Imperia dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti e di Fidapa Loano-Riviera delle Palme.