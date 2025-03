Loano, il mercatino ortofrutticolo cambia sede: dal 5 marzo i banchi si spostano in piazzale Aicardi

Loano. Nuova (e temporanea) sede per il mercatino ortofrutticolo di Loano.

Da mercoledì 5 marzo i banchi degli imprenditori agricoli traslocheranno da piazza San Francesco a piazzale Aicardi (di fronte ai locali prima occupati dalla Croce Rossa).

Ciò per consentire i lavori di asfaltatura lungo la via Aurelia: gli interventi dovrebbero concludersi venerdì 7 marzo, salvo imprevisti.

Il mercatino, attivo come sempre dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato, è il luogo ideale in cui trovare frutta e verdura di stagione e a chilometro zero.