Loano, auto rimane incastrata in un passaggio a livello: traffico sulla via Aurelia in tilt

Loano. Aurelia in tilt e circolazione dei treni leggermente rallentata questa mattina – a Loano – a causa di un’auto rimasta incastrata in un passaggio a livello.

L’episodio si è verificato intorno alle 7.40, causando alcuni disagi alla viabilità lungo la via Aurelia, con code sino a Pietra Ligure.

Ad aggravare la situazione anche alcuni ritardi negli interventi di asfaltatura programmati per la via Aurelia e il concomitante svolgimento del mercato settimanale di Loano, temporaneamente trasferito su corso Roma e Campo Cadorna. Tutti elementi che, combinati, hanno di fatto paralizzato il traffico in transito a Loano e in direzione di levante.

Una situazione su cui la minoranza di Nuova Grande Loano interviene così tramite social: “Qualcuno si sta rendendo conto della vergognosa situazione della viabilità a Loano? Possibile che non si riesca a programmare i cantieri in modo da non paralizzare una città? Possibile che nessuno sia a gestire le rotonde con Piazza Valerga chiusa, viale Libia che non si capisce se è aperta o se chiusa? Non si può rendere la vita dei cittadini cosi impossibile”.

Quello avvenuto in mattina è soltanto l’ultimo di una serie di episodi analoghi lungo la stessa tratta ferroviaria.