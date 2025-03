Litiga con una donna: fermato e trovato in possesso di due pugnali di epoca fascista lunghi quasi 30cm

Savona. I poliziotti delle volanti hanno denunciato un uomo di 42 anni dopo averlo trovato in possesso di due pugnali di epoca fascista lunghi quasi 30 centimetri.

La polizia, allertata da un passante, è intervenuta nei pressi di un esercizio commerciale dove l’uomo aveva appena avuto un’accesa discussione con una donna, nel corso della quale aveva estratto uno dei pugnali.

All’arrivo degli agenti, il 42enne ha cercato di nascondere l’arma maldestramente, gesto che ha insospettito i poliziotti che hanno subito recuperato il pugnale trovandone un altro occultato sempre nelle vicinanze.

I pugnali, lunghi ben 27 centimetri, sono stati sequestrati. Si tratta di due armi risalenti al secondo ventennio del XX secolo in dotazione alla divisa di “avanguardista moschettiere” della Gioventù Italiana del Littorio (organizzazione giovanile fascista).

Accompagnato in Questura per le formalità del caso, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.