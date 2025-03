Loano. L’Istituto Giovanni Falcone di Loano ha ospitato due importanti incontri con i Maestri del Lavoro, figure di spicco nel panorama professionale italiano, nei giorni 17 e 18 marzo. L’evento, tenutosi presso la sala conferenze dell’istituto, ha visto la partecipazione del Console emerito Mario Costa e di Marina Moscardini, dipendente della società “Verallia Italia S.p.A.”, entrambi insigniti del prestigioso titolo di Maestro del Lavoro.

Il primo incontro, incentrato sull’etica del lavoro, ha offerto agli studenti presenti un’occasione unica per riflettere sull’importanza dei valori morali e professionali nel mondo del lavoro. Il Console Costa ha condiviso la sua esperienza pluriennale, sottolineando come l’integrità e la responsabilità siano elementi fondamentali per costruire una carriera di successo e contribuire positivamente alla società.

Il secondo incontro, dedicato alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza per il futuro professionale dei giovani. Marina Moscardini ha illustrato le normative vigenti e le buone pratiche per prevenire infortuni e garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro. La sua testimonianza ha evidenziato come la sicurezza non sia solo un obbligo di legge, ma anche un valore etico che tutela la salute e il benessere dei lavoratori.

Gli incontri hanno coinvolto attivamente gli studenti delle classi 5B, 5E, 5D, 4B del corso di grafica e comunicazione e 4C sistema moda, che hanno avuto l’opportunità di porre domande e confrontarsi direttamente con i Maestri del Lavoro. L’iniziativa si inserisce nel percorso di orientamento al lavoro promosso dall’Istituto Falcone, che mira a fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare al meglio il loro futuro professionale.

L’Istituto Giovanni Falcone si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la formazione dei giovani del territorio, offrendo loro opportunità di crescita e confronto con il mondo del lavoro. La presenza dei Maestri del Lavoro ha rappresentato un’occasione preziosa per gli studenti, che hanno potuto trarre ispirazione e spunti di riflessione da figure che hanno fatto della professionalità e dell’impegno i pilastri della loro carriera.